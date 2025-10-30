Estudantes se envolvem em briga generalizada e são separados por Patrulha Escolar em Abreu e Lima

Caso envolveu diversos alunos da instituição que tentaram separar a briga (Foto: Reprodução/Instagram)

Estudantes da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Polivalente de Abreu e Lima, no Grande Recife, se envolveram em uma briga generalizada na manhã desta quinta-feira (30). Imagens das agressões foram compartilhadas nas redes sociais e mostram diversos jovens envolvidos na confusão.

No registro é possível ver um adolescente e outra menina deitados no chão enquanto se agridem. Outros estudantes tentam separar a briga, também agredindo os envolvidos que estão no chão. A motivação da briga não foi informada. A situação só foi controlada pela Patrulha Escolar, acionada pela Secretaria Estadual de Educação (SEE).

Por meio de nota, a pasta disse que o caso está sendo registrado no Sistema de Ocorrência Escolar (SOE), uma ferramenta institucional da SEE que permite aos gestores o registro de situações adversas, possibilitando o acompanhamento e a adoção de providências em tempo hábil.

“A pasta repudia veementemente todo e qualquer tipo de agressão dentro das escolas e reforça que promove, em sua proposta político-pedagógica, ações voltadas para o combate à violência, incentivando a prática da cultura de paz no ambiente escolar”, reforçou a secretaria.

Casos de agressão envolvendo alunos ganharam repercussão no estado após uma aluna chamada Alícia Valentina, de 11 anos, morrer depois de ser espancada dentro da escola em que estudava em Belém do São Francisco, no Sertão. O caso aconteceu em setembro e ela chegou a ser encaminhada para diferentes hospitais, mas não sobreviveu. Segundo a Polícia Civil, a morte foi causada por uma agressão com objeto contundente. Um estudante foi apreendido.

Denúncia de agressão em Terra Nova

Já em Terra Nova, no Sertão, a família de uma menina de 8 anos denuncia que a criança foi agredida com um beliscão por uma professora no dia 22 de outubro na Escola Francisco Hugo Carreiro de Barros.

Em um relato feito em um vídeo, a aluna afirma que a agressão aconteceu quando teve a mochila dela retirada de uma cadeira por uma outra estudante que “vive caçando briga”. A vítima se reportou à professora para informar sobre o ocorrido e teria sido orientada a procurar outro lugar para sentar. Segundo o relato da criança, ela se recusou e neste momento acabou sendo ferida pela professora.

Uma tia da vítima, que prefere não se identificar, disse que a professora negou a agressão e que o episódio se tratava apenas de uma discussão entre crianças. A escola teria sugerido mudar a vítima de turma. “Tentaram conversar com a diretora da escola, mas infelizmente nada foi feito. Inclusive a professora ontem mesmo deu aula normalmente, enquanto a criança não está indo pra escola com medo da professora fazer alguma coisa com ela”, relata.

O caso foi registrado pela Polícia Civil por meio da 199ª Delegacia de Terra Nova como lesão corporal. A polícia destacou que mais informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos.

O Diario de Pernambuco procurou a defesa da professora, que não quis se pronunciar. A Prefeitura de Terra Nova não retornou aos questionamentos até a publicação desta matéria.

