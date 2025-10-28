UFPE abre seleção para professor substituto com 84 vagas e salário de mais de R$ 8 mil

Inscrições seguem até 6 de novembro pelo SigRH; a remuneração prevista varia entre R$ 3.090,43 e R$ 8.058,29, de acordo com o regime de trabalho e a titulação exigida para cada vaga

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou o Edital nº 13, de 22 de outubro de 2025, abrindo uma seleção simplificada para a contratação de 84 professores substitutos.

De acordo com edital, as vagas estão distribuídas entre os centros acadêmicos dos campi do Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão, além do Colégio de Aplicação, também no Recife.

As oportunidades são para regimes de trabalho de 20 e 40 horas semanais. As inscrições estarão abertas de 28 de outubro a 6 de novembro e devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SigRH), na aba “Concursos” (https://sigrh.ufpe.br/).

A taxa de inscrição é de R$ 95, com possibilidade de isenção, conforme critérios estabelecidos no edital disponível em http://link.ufpe.br/selecao-profsubs.

Ainda de acordo com o certame, a remuneração prevista varia entre R$ 3.090,43 e R$ 8.058,29, de acordo com o regime de trabalho e a titulação exigida para cada vaga.

O processo seletivo será composto por prova didática obrigatória, prova escrita e prova prática, aplicadas conforme as normas definidas por cada unidade acadêmica. Também haverá análise curricular.

O edital completo, com a lista de documentos necessários, critérios de avaliação e validade da seleção, está disponível no portal oficial da UFPE.