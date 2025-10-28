Mãe abandona filho recém-nascido às margens de estrada logo após dar à luz no Agreste

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o caso, que aconteceu no sábado (25). O recém-nascido foi abandonado às margens da rodovia estadual PE-270, na zona rural de Buíque, no Agreste

Maternidade recebeu bebê e a mãe que o abandonou em estrada (Redes Sociais )

Uma mãe abandonou o próprio filho recém-nascido às margens da rodovia estadual PE-270, zona rural de Buíque, no Agreste, logo após dar à luz o bebê.

O caso aconteceu no sábado (25). O abandono foi descoberto após a mãe do bebê dar entrada em um hospital com sinais de parto recente, o que fez profissionais desconfiarem da situação.

O bebê foi encontrado próximo à estrada e levado ao Hospital e Maternidade Alcides Cursino, em Buíque, onde segue sob os cuidados da equipe médica. Em nota, a unidade de saúde afirmou que a mãe do recém-nascido também está internada no local.

“Ambos permanecem internados, recebendo acompanhamento médico e passam bem. Todas as medidas legais e éticas foram adotadas, com comunicação ao Conselho Tutelar e registro do boletim de ocorrência, conforme os protocolos institucionais”, divulgou o hospital na segunda (27).

Entenda

Segundo a nota do Hospital e Maternidade Alcides Cursino, primeiro, a mãe deu entrada no Hospital Municipal Maria Deci de Macedo Valença.Ao g1, foi informado que a mãe deu entrada na unidade de saúde na sexta (24) se queixando de cólicas menstruais e sangramentos.

Ainda de acordo com o portal, profissionais da equipe médica suspeitaram após notarem que a mulher apresentava sinais de parto recente, mas negava a gravidez.

A pessoa que acompanhava a mãe do bebê informou aos médicos que ela precisou parar às margens da PE-270, no caminho do hospital, dizendo que estava com dor de barriga.

Após a realização de buscas na região onde a mulher parou, o bebê foi encontrado. Ele foi imediatamente socorrido para o Hospital e Maternidade Alcides Cursino, para onde a mãe também foi transferida.

Investigação

O Conselho Tutelar de Buíque confirmou ao Diario, nesta terça (28), que a mãe do bebê foi quem abandonou o recém-nascido e afirmou que segue investigando caso.

O Diario de Pernambuco procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Em resposta, a corporação informou que registrou, através da Delegacia de Buíque, informa que instaurou um inquérito policial para apurar a ocorrência de abandono de incapaz.

