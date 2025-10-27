Simepe cobra providências após desabamento de forro na UTI pediátrica do Hospital Barão de Lucena

Parte do teto caiu nesta segunda-feira (27) e atingiu uma incubadora para bebês

Desabamento na UTI 2, Hospital Barão de Lucena (Cortesia)

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) se pronunciou nesta segunda-feira (27) após o incidente ocorrido na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 2 (UTI 2) do Hospital Barão de Lucena, no Recife, onde parte do forro do teto desabou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A área foi isolada e os pacientes foram remanejados para outros setores da unidade de saúde.

Assim que tomou conhecimento do caso, o Simepe disse que entrou em contato imediato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) para cobrar esclarecimentos e garantir medidas de segurança para médicos, pacientes e demais profissionais que atuam na unidade.

Durante o diálogo, o sindicato cobrou ações emergenciais de vistoria e manutenção estrutural, já que a UTI 2 não havia sido contemplada nas obras de reforma e requalificação recentemente concluídas em outras áreas do hospital.

Em resposta, a SES-PE informou que todo o forro da unidade será refeito e que a reabertura do setor só ocorrerá após a conclusão dos trabalhos técnicos e emissão de laudo de segurança, assegurando condições adequadas de uso.

O Simepe destacou ainda que seguirá acompanhando de perto todo o processo de vistoria, manutenção e liberação da UTI 2, reforçando o compromisso com a defesa da integridade física e das condições de trabalho dos profissionais médicos.

