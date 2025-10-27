Parte do teto de UTI desaba no Hospital Barão de Lucena

Sinistro aconteceu nesta segunda (27), na área de pediatria. Não havia crianças no local, no momento de acidente

Desabamento na UTI 2, Hospital Barão de Lucena (Cortesia)

Parte do forro do teto da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 2 (UTI 2) do Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste do Recife, desabou nesta segunda-feira (27).

Segundo as primeiras informações repassadas ao Diario, não houve feridos no local, no momento do sinistro.

A área foi isolada para permitir o reparo. Pacientes que estavam nas demais áreas foram levadas para outros setores da unidade de saúde.

A UTI Pediátrica do Barão de Lucena passou por obras. Os serviços foram encerrados há pouco mais de três meses.

Imagens enviadas ao jornal mostram os destroços. É possível observar uma incubadora para bebês, em meio a pedaços do forro de gesso.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para esclarecer as causas do desabamento, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.