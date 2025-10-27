Parte do teto de UTI desaba no Hospital Barão de Lucena
Sinistro aconteceu nesta segunda (27), na área de pediatria. Não havia crianças no local, no momento de acidente
Publicado: 27/10/2025 às 14:25
Desabamento na UTI 2, Hospital Barão de Lucena (Cortesia)
Parte do forro do teto da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 2 (UTI 2) do Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste do Recife, desabou nesta segunda-feira (27).
Segundo as primeiras informações repassadas ao Diario, não houve feridos no local, no momento do sinistro.
A área foi isolada para permitir o reparo. Pacientes que estavam nas demais áreas foram levadas para outros setores da unidade de saúde.
A UTI Pediátrica do Barão de Lucena passou por obras. Os serviços foram encerrados há pouco mais de três meses.
Imagens enviadas ao jornal mostram os destroços. É possível observar uma incubadora para bebês, em meio a pedaços do forro de gesso.
A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para esclarecer as causas do desabamento, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.