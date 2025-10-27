Prestes a se formar em direito, Mirtes homenageia o filho, Miguel, em fotos de conclusão de curso

A mãe do menino Miguel, que morreu aos 5 anos no Recife, prestou homenagem ao filho

Prestes a se formar em direito, Mirtes Renata homenageou o filho, Miguel Otávio, nas fotos de conclusão de curso.

Ao compartilhar as imagens nas redes sociais, a estudante destacou que a busca por justiça motivou a escolha do curso.

“Cada dia deste curso de direito foi movido pela saudade, pela memória, pela força dos movimentos sociais, organizações nacionais e internacionais, pela sociedade civil e pela certeza de que o amor por meu filho jamais será silenciado, e que a justiça seja feita”, escreveu.

“Transformei lágrimas em força, revolta em coragem e luto em luta, não foi fácil, mas caminhei com o coração cheio de propósito”, acrescentou.

Miguel morreu após cair do novo andar de um prédio no Centro do Recife, em junho de 2020. Ex-patroa de Mirtes, Sari Corte Real estava responsável pelo menino no momento. Ela foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão por abandono de incapaz com resultado morte. Posteriormente, a pena foi reduzida para 7 anos em regime fechado após julgamento de apelação da defesa. O caso tramita na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).