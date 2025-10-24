Caso Esther: pai e tia de criança morta em cacimba prestam depoimento: "Que não soltem os presos"

Além do pai e da tia, duas amigas da mãe de Esther que moram no bairro do Pixete, localidade onde aconteceu o crime, também prestaram depoimento nesta sexta (24), na Delegacia de Camaragibe, no Grande Recife

Pais de Esther lamentam perda da filha e dão o adeus (Foto: Sandy James/DP Foto)

Quatro pessoas prestaram depoimentos à Polícia Civil de Pernambuco, nesta sexta (24), nas investigações do caso da menina Esther Isabelly, de 4 anos de idade, que foi encontrada morta dentro de uma cacimba, perto da casa onde morava com a família, no bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

De acordo com o advogado da família, Alexandre Barretto, foram ouvidos na Delegacia de Camaragibe, cidade vizinha a São Lourenço da Mata, também no Grande Recife, o pai de Esther, Inaldo Santos, a tia paterna, Lidiane Santos, e outras duas mulheres, amigas da mãe de Esther, moradoras do bairro do Pixete.

Em entrevista à TV Guararapes, Lidiane Santos disse que não gostaria de divulgar o conteúdo do depoimento, mas voltou a reiterar a confiança no trabalho de investigação.

Sobre o caso, ela afirmou: “Todo mundo deseja justiça. Não é justo ficar impune. Que não soltem os presos. Que a verdade venha à tona”.

Para a tia de Esther, Fabiano Rodrigues e Fernando Santos, presos preventivamente por ocultação de cadáver, têm envolvimento no assassinato.

“Pelos sinais e pelos relatos, acredito que eles têm relação”, declarou a tia paterna.

Ainda segundo ela, a família está “toda desequilibrada” e sem acreditar no que aconteceu.

“Um pedaço de cada um da gente que foi tirado. A gente não acreditava que iríamos sentir uma dor como essa”, finalizou.

