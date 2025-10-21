Carrefour é condenado a pagar R$ 50 mil em indenização após servir comida com larva

Em nota, o Carrefour afirmou considerar as acusações infundadas e que a substituição da empresa terceirizada responsável pela alimentação dos funcionários foi feita assim que se tomou conhecimento do caso

Larva em comida servida em refeitório do Carrefour (Foto: Reprodução)

A 2ª Vara do Trabalho de Guarujá (SP) condenou o Carrefour a pagar R$ 50 mil por danos morais a uma ex-funcionária após a Justiça do Trabalho reconhecer as más condições de alimentação oferecidas aos funcionários, com base em registros de larvas e insetos na comida. Ao portal g1, o escritório responsável pelo caso revelou a existência de mais 10 processos semelhantes contra a empresa, com ocorrências de funcionários que teriam tentado resolver internamente, mas não tiveram resposta.

A mulher trabalhou no posto entre outubro de 2022 e maio de 2025 e afirmou que as refeições eram insuficientes, inadequadas e degradantes, além de diferentes das oferecidas aos empregados do supermercado.

Testemunhas confirmaram as denúncias e a decisão do juiz Eduardo José Matiota determinou o pagamento da indenização, além de um valor correspondente ao auxílio-refeição por cada dia trabalhado.

Os advogados da ex-funcionária pediam R$ 61,5 mil, mas o valor foi reduzido pelo juiz. Eles também recorreram da decisão para aumentar a indenização, alegando que o valor atual não reflete a gravidade do caso.

Em nota, o Carrefour afirmou considerar as acusações infundadas e que a substituição da empresa terceirizada responsável pela alimentação dos funcionários foi feita “assim que tomou conhecimento” do caso.