Recife vai oferecer intercâmbio internacional a servidores públicos

A Prefeitura do Recife firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Trajetórias para viabilizar oportunidades de formação internacional voltadas a servidores municipais. O lançamento do acordo ocorreu nesta segunda-feira (20), durante o evento “Conexão Global, Transformando a Trajetória de Talentos Brasileiros”.

O projeto prevê acesso a programas de mestrado no exterior, com possibilidade de bolsas de estudo, descontos e linhas de crédito subsidiadas.

De acordo com a Secretaria de Administração, a expectativa é que cerca de 30 servidores sejam beneficiados nesta primeira etapa. As formações poderão ser realizadas em universidades como Yale (EUA), University College London e Imperial College London (Reino Unido), McGill (Canadá) e Hertie School (Alemanha), todas listadas entre as melhores do mundo segundo o ranking internacional QS World.

“Dia importante, dia que a gente celebra essa parceria entre a Prefeitura do Recife e o Instituto Trajetórias, que vai garantir a bolsa de pelo menos 30 servidores públicos da nossa cidade para estudarem nas melhores universidades do mundo, entendendo que a defesa e o fortalecimento do capital humano, dos servidores e servidoras é de grande relevância. Para garantir a longevidade das políticas públicas, dos programas, da modernização da máquina pública, é fundamental formar pessoas e compartilhar conhecimentos”, afirmou o prefeito João Campos.

O Instituto Trajetórias visa apoiar mais de 5 mil brasileiros em programas de pós-graduação fora do país até 2035.

Segundo a CEO do Instituto Trajetórias, Leany Lemos, a internacionalização de talentos precisa ser uma estratégia coletiva para o desenvolvimento do país. “A dimensão positiva mais óbvia da internacionalização é o investimento em cérebros, em capital humano que retorna para contribuir para o desenvolvimento do país, com mais inovação e mais pontes econômicas e culturais

