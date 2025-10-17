Beneficiárias de programas sociais são presas; mulheres forneciam dados para traficantes

Segundo a PCPE, mulheres cadastradas em programas sociais, como o Bolsa Família, forneciam os próprios dados para facilitar as transações financeiras da organização. Elas teriam movimentado entre R$ 1 milhão e R$ 4 milhões

As prisões aconteceram no distrito de Camela e em Porto de Galinhas, localizados em Ipojuca (Foto: Divulgação/PCPE)

Mulheres cadastradas em programas sociais, como o Bolsa Família, estão entre os 11 presos na Operação Camelus, deflagrada nesta sexta-feira (17), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Segundo as informações repassadas na coletiva de imprensa desta sexta-feira (17), as beneficiárias forneciam os próprios dados bancários para facilitar as transações financeiras da organização. As investigações apontam que elas movimentavam quantias entre R$ 1 milhão e R$ 4 milhões.

Além das mulheres, os chefes da quadrilha também foram presos.

Segundo a PCPE, a organização criminosa, investigada desde 2023, praticava tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Ipojuca, no Grande Recife, principalmente no distrito de Camela.

Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão e nove de busca e apreensão domiciliar, além de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

Do total de prisões determinadas pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca, 11 foram cumpridas, sendo 10 em Pernambuco e uma em São Paulo.

Conforme o delegado João Carlos Oliveira, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, a operação focou nas pessoas responsáveis pelo fluxo financeiro da organização.

“Essa etapa da investigação focou na parte financeira desse grupo criminoso, que atuava com tráfico de drogas e homicídios naquela região. Novas investigações poderão surgir a partir do que foi colhido hoje”, afirmou João Carlos Oliveira, delegado responsável pelas investigações.

Ainda de acordo com a PCPE, os chefes da quadrilha estão detidos nos presídios de Igarassu, no Grande Recife, e Itaquitinga, na Zona da Mata Norte.

