NACC completa 40 anos com homenagem da Câmara Municipal do Recife

Entidade surgiu em meio a um cenário desolador, onde o abandono do tratamento por parte de pacientes do interior de Pernambuco chegava a 30%

Arli Pedrosa, diretora-presidente do NACC (DP Foto)

No próximo dia 22 de outubro, às 17h, a Câmara Municipal do Recife prestará homenagem ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) em celebração aos seus 40 anos de fundação. A solenidade, proposta pelo vereador Tadeu Calheiros, é um reconhecimento ao trabalho da instituição, que se destaca pelo apoio biopsicossocial a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

Fundada em 21 de outubro de 1985 pelo oncologista pediátrico Francisco Pedrosa, a entidade surgiu em meio a um cenário desolador, onde o abandono do tratamento por parte de pacientes do interior de Pernambuco chegava a 30%. Hoje esse índice é de menos de 1%, resultado direto dos serviços prestados pelo NACC.

"Nesta época, o câncer infantil representava não apenas um desafio médico, mas também uma batalha social e familiar. Muitas crianças diagnosticadas abandonavam o tratamento por falta de estrutura para

permanecer na capital durante as longas etapas de cuidado", ressalta Francisco Pedrosa.

Ao longo dessas quatro décadas, a entidade já prestou atendimento a 7.659 usuários, dos quais 6.527 são de Pernambuco e 2.132 de outros estados. Entre os usuários pernambucanos, 60% são do interior e 40% da Região Metropolitana do Recife. De janeiro a junho de 2025, o NACC atendeu 872 usuários, dos quais 607 ficaram albergados. Durante esse período, foram fornecidas 28.059 refeições, além de 393 cestas básicas e suplementos alimentares para 206 beneficiados. O NACC também realizou 607 atendimentos odontológicos, distribuiu 13.123 fraldas descartáveis e utilizou 612 quilos de leite em pó.

A cerimônia de homenagem não apenas reconhece a trajetória da entidade, mas também ressalta a importância da solidariedade e do engajamento comunitário que sustentam suas atividades. O NACC foi criado a partir da mobilização de médicos, familiares e voluntários que se uniram para enfrentar a dura realidade enfrentada por crianças com câncer e suas famílias, muitas das quais precisavam se deslocar para a capital em busca de tratamento.

“Hoje, o NACC é uma referência nacional em humanização no atendimento oncológico pediátrico. A estrutura localizada no bairro dos Aflitos oferece acolhimento a cerca de 120 crianças e acompanhantes diariamente, proporcionando não apenas hospedagem e alimentação, mas também uma gama de serviços integrados, como acompanhamento psicossocial, atendimento especializado e atividades educativas”, afirmou Arli Pedrosa, diretora-presidente da instituição.

O trabalho do NACC envolve uma equipe de cerca de 65 profissionais e uma extensa rede de voluntários e parceiros. A sustentabilidade da entidade depende de doações, ações de telemarketing e parcerias com empresas e instituições de ensino. De acordo com Arli Pedrosa, a maioria das doações que mantém o funcionamento da instituição é realizada por pessoas físicas.

