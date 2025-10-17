Diario de Pernambuco será homenageado em sessão solene na Câmara dos Deputados

Fundado em 7 de novembro de 1825, o Diario de Pernambuco é reconhecido como o jornal em circulação mais antigo da América Latina

Deputado Augusto Coutinho e o Carlos Vital presidente do Diario de Pernambuco (Melissa Fernandes/DP)

O presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico Vital, recebeu na manhã desta sexta-feira (17) o deputado federal Augusto Coutinho, líder da bancada pernambucana na Câmara dos Deputados. No encontro, Coutinho formalizou o convite para a sessão solene em homenagem ao bicentenário do Diario. A cerimônia marcada para o dia 11 de novembro, às 11h, no Plenário Ulysses Guimarães, em Brasília, foi requerida pelo parlamentar o como reconhecimento pela história e importância do jornal.

Fundado em 7 de novembro de 1825, o Diario de Pernambuco é reconhecido como o jornal em circulação mais antigo da América Latina. Ao longo de 200 anos, o veículo passou de uma folha de anúncios para um grupo de comunicação que circula em plataformas impressa e digital, acumulando acervos que acompanham decisões políticas, transformações sociais e marcos culturais do Recife, de Pernambuco e do Brasil.

A celebração em Brasília enfatiza esse papel. Além de reconhecer a longevidade, a sessão solene pretende evidenciar como o Diario acompanhou e influenciou debates públicos. Para o deputado Augusto Coutinho, autor do requerimento, a homenagem é também “uma forma de lembrar que a história do veículo coincide com a história do país”.



Segundo informações alinhadas no encontro, a sessão no plenário incluirá homenagens, a presença de autoridades políticas e lideranças do jornalismo.

Memória e acervo

O Arquivo do Diario e o acervo digitalizado preservados em bibliotecas e plataformas institucionais são fontes primárias para pesquisadores que estudam política regional, cultura popular, economia e jornalismo no Nordeste. Documentos históricos do periódico ajudam a mapear debates como a abolição e o desenvolvimento urbano do Recife. Essas coleções, que incluem edições do século XIX digitalizadas por bibliotecas nacionais e instituições parceiras, serão elementos centrais da narrativa comemorativa e de futuras iniciativas de preservação.