UFPE é apontada como a melhor universidade do Nordeste e a 13ª do país

UFPE suspendeu aulas no Recife (Arquivo)

A Universidade Federal de Pernambuco foi considerada a melhor instituição de ensino superior de Pernambuco e do Nordeste, de acordo com o QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026. Os dados foram divulgados em outubro deste ano de 2025.

Ainda segundo os dados, a UFPE aparece como 13ª melhor instituição do Brasil e no grupo das 52 melhores universidades da América Latina e do Caribe.

Nesta 15ª edição do QS World University Rankings, foram avaliadas 492 instituições de 26 países. Destas, 130 são brasileiras, o maior representante.

Os critérios avaliativos consideraram indicadores como reputação acadêmica, citações por artigo, reputação junto a empregadores, proporção entre estudantes e docentes, rede internacional e impacto na web.

Segundo os resultados recolhidos, a UFPE demonstrou avanços na rede Internacional de pesquisa, no impacto na web, artigos por faculdade e reputação acadêmica.