Ingresso para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha fica mais caro em novembro

Fernando de Noronha (PE) (Herminio Oliveira/Agência Brasil)

A visita ao Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha será mais cara a partir de novembro. O ingresso para ter acesso às belezas naturais das praias do Sancho, Atalaia e Sueste, dentre outras, sofrerá um reajuste de 2,9%, passando para R$ 192,00 (brasileiros) e R$ 384,00 (estrangeiros).

Responsável pela administração do Parque, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) explica que o percentual utilizado no reajuste está de acordo com o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M).

A validade do ingresso é de dez dias e não precisam pagar os moradores do arquipélago, assim como parentes de primeiro grau e pessoas autorizadas a trabalhar na ilha.

Segundo o ICMBio, a cobrança do ingresso para os visitantes da ilha é fundamental para manutenção das estruturas do Parque, garantindo conservação e sustentabilidade dos recursos naturais.