SDS-PE determina apuração de conduta de PMs suspeitos de envolvimento em estupro no Grande Recife

Um subtenente está preso e outros dois policiais foram alvos de busca e apreensão em casa e no posto onde trabalham

Posto do BPRv no Cabo (Reprodução/Google Maps)

A Corregedoria Geral da Secretaria da Social de Pernambuco (SDS-PE) determinou a instauração de um Conselho de Disciplina para apurar a conduta de três policiais militares suspeitos de envolvimento em um estupro contra uma mulher de 48 anos no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A portaria foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (16).

De acordo com o documento, estão sendo investigados o subtenente Luciano Valério de Moura (preso suspeito de ter estuprado a vítima), um 3º sargento e um soldado, que estavam presentes no posto do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) na PE-060.

Segundo o texto, a medida leva em conta os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade e eficiência, conforme determina o artigo 37 da Constituição Federal. A decisão também menciona a Portaria nº 633, de 15 de outubro de 2025, do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, que já havia determinado a submissão dos militares ao processo disciplinar.

O caso foi encaminhado à 5ª Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Militar (5ª CPDPM), que será responsável por apurar as supostas irregularidades de natureza ético-disciplinar atribuídas aos policiais.

Relembre o caso

Uma mulher de 48 anos denunciou ter sido estuprada pelo subtenente da PM Luciano Valério de Moura durante uma abordagem de rotina em um Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) no Cabo de Santo Agostinho na sexta-feira (10). Ela estava conduzindo um carro ao lado de uma amiga e com as duas filhas.

A vítima denuncia que o policial a levou para entro do posto e obrigou a fazer sexo oral. Em seguida, disse para que a mulher bebesse água, a fim de eliminar vestígios do crime. Enquanto isso, outros dois PMs permaneceram fora do posto.

O subtenente Luciano Valério faltou ao procedimento de reconhecimento na terça-feira (14), mas apresentou-se à Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) no dia seguinte junto com um advogado. Ele foi encaminhado para o Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), em Abreu e Lima, no Grande Recife, onde permanece recolhido à disposição da Justiça.

Em seu depoimento, o subtenente negou ter estuprado a mulher e afirmou que ela “poderia ter ficado aborrecida e saído do posto com a resposta de que a multa seria aplicada”. O policial ainda disse que ela teria feito a acusação por vingança.

Os outros dois agentes da PM estão sendo investigados e a Vara da Justiça Militar Estadual, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou que fosse feita uma busca e apreensão na casa e no trabalho deles.