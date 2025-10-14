Raquel Lyra autoriza construção da maternidade de Ouricuri e três Complexos de Polícia Científica

A maternidade de Ouricuri terá investimentos de R$ 51,2 milhões vindos de recursos estaduais e federais. A expectativa é que o local de atendimento materno-infantil no Sertão do Araripe beneficie também outros dez municípios da região (Foto: Miva Filho/Secom)

A governadora Raquel Lyra assinou, nesta terça-feira (14), no Palácio do Campo das Princesas, quatro ordens de serviços com investimentos na ordem de R$ 65,2 milhões nas áreas de saúde e segurança pública. As ordens contemplam as obras da maternidade de Ouricuri e os Complexos de Polícia Científica (CPC) de Garanhuns, Petrolina e Ouricuri.



Durante o seu discurso, a governadora destacou que o anúncio de R$ 65 milhões somam investimentos que fortalecerão a segurança e saúde no estado, além do início das obras da maternidade em Ouricuri. “Desde o início da nossa gestão, estabelecemos como objetivo garantir cinco unidades em municípios estratégicos, para que as mães possam ter seus filhos mais perto de casa. Muitas vidas foram perdidas pela falta de uma estrutura adequada, especialmente em situações de urgência. Por isso, estamos investindo nessas entregas com compromisso e responsabilidade”, disse Raquel Lyra.

A maternidade de Ouricuri terá investimentos de R$ 51,2 milhões vindos de recursos estaduais e federais. A expectativa é que o local de atendimento materno-infantil no Sertão do Araripe beneficie também outros dez municípios da região.

De acordo com o governo do estado, a unidade contará com 117 leitos, ambulatório pré-natal, casa da gestante, centro obstétrico, unidade neonatal e serviço especializado de atendimento a vítimas de violência sexual.

“Temos essa necessidade há muitos anos no Sertão do Araripe, onde há uma das maiores mortalidades materno-infantil do estado. Vai fazer uma diferença grande para a região, inclusive diminuindo distâncias”, afirmou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A construção da unidade integra o compromisso do estado gestão estadual de implantar cinco grandes maternidades em Pernambuco. O Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, que foi inaugurado em maio deste ano, e as maternidades de Garanhuns, Serra Talhada e Igarassu, que já estão em andamento. As unidades somarão 740 novos leitos à rede materno-infantil de Pernambuco.

"É um investimento crucial para a região. O projeto da maternidade é lindo, moderno, e eu acredito que a gente vai poder levar melhores condições, de fato, para as mulheres e suas crianças", afirmou o superintendente do Ministério da Saúde em Pernambuco, Rosano Carvalho.

Segurança pública

Na área de segurança pública, o investimento total será de R$ 14 milhões para os Complexos de Polícia Científica (CPC) de três municípios. Garanhuns, no Agreste Meridional, receberá R$ 5 milhões; Ouricuri, no Sertão do Araripe, R$ 4,7 milhões; e Petrolina, no Sertão do São Francisco, contará com R$ 4,3 milhões. Cada unidade terá um Instituto de Criminalística (IC) e um Instituto de Medicina Legal (IML).

“Isso vai garantir melhores condições de trabalho aos servidores, atendimento mais qualificado à população e ampliar a capacidade de resposta das investigações”, explicou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Além das unidades em construção, a gestão estadual também anunciou novos complexos nos municípios de Vitória de Santo Antão, Floresta, Arcoverde, Caruaru e Salgueiro, sendo que os dois últimos tiveram as obras retomadas pela atual gestão.