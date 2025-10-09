PM apreende carga de 230kg de haxixe, avaliada em R$ 2 milhões

Durante fiscalização de trânsito no centro de Paulista, policiais do BPTran localizaram a carga de drogas transportadas em um furgão branco

Carga de haxixe estava sendo transportada para o estado do Paraná (DIVULGAÇÃO/PMPE)

A Polícia Militar de Pernambuco realizou uma apreensão milionária de entorpecente, nesta quarta-feira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife: 230 kg de haxixe, uma carga avaliada em R$ 2 milhões.

Durante fiscalização de trânsito pela Operação Pentágono, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade, policiais do BPTran realizaram uma grande apreensão de drogas, que estavam sendo transportadas em um furgão branco.

Ao perceber a presença do efetivo, o condutor do veículo realizou uma manobra brusca, com mudança de faixa, gerando suspeição. Foi dada voz de parada e ele apresentou documentação pessoal e do veículo, sem anormalidades.

No entanto, ao vistoriar o carro, foi encontrada uma carga com aproximadamente 230 kg de haxixe (resina produzida com a flor da Cannabis), avaliada em torno de R$ 2 milhões.

O suspeito informou que iria receber R$ 40 mil para fazer o transporte das drogas do Rio Grande do Norte para o Paraná, configurando tráfico interestadual.

O envolvido e todo o material foram apresentados à Polícia Civil, para que fossem adotadas as providências cabíveis.