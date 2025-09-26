Além do "Prédio da Celpe" desapropriado, saiba quais os outros projetos paisagísticos assinado por Burle Marx
Lei Municipal reconhece oficialmente 15 projetos históricos no Recife do paisagista Roberto Burle Marx
Publicado: 26/09/2025 às 12:53
Recife, PE, 18/09/2025 - PRAÇA DEZESSETE - Imagens da Praça Dezessete na região central do Recife. (Rafael Vieira)
No começo da semana, o governo do estado de Pernambuco publicou no Diário Oficial a desapropriação do antigo “Prédio da Celpe”, no bairro da Soledade, área central do Recife, sede atual da Neoenergia. Além de marco da arquitetura moderna pernambucana, o projeto da edificação é composto pelo paisagismo de Roberto Burle Marx.
Grande nome do paisagismo do país, o paulistano Roberto Burle Marx deixou um vago legado do seu trabalho no Recife. Foi na capital pernambucana, inclusive, o seu primeiro grande projeto.
Em 1934, a pedido do arquiteto e amigo, Lúcio Costa, projetou a Praça de Casa Forte, na zona norte do Recife, usando plantas da Mata Atlântica e da Amazônia.
Logo depois, Burle Marx aceitou o convite do então governador do estado Carlos de Lima Cavalcanti e assumiu a chefia do setor de Parques e Jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco.
E muitas outras praças passaram a ganhar a sua assinatura. Um conjunto de 15 jardins históricos projetados pelo paisagista é reconhecido oficialmente pelo Decreto Municipal n.º 28.537, de 23 de março de 2016.
Praças:
Artur Oscar (Arsenal);
Praças de Casa Forte;
Euclides da Cunha;
da República;
Jardim Campo das Princesas;
do Derby;
Salgado Filho;
Faria Neves;
Pinto Damaso;
do Entroncamento;
Chora Menino;
Maciel Pinheiro;
Dezessete;
Jardim da Capela da Jaqueira;
Largos:
da Paz;
das Cinco Pontas.