Enem 2025: idosa usa parcela do Bolsa Família para pagar cursinho e alimentar sonho de cursar Medicina

Maria Goretti, de 65 anos, é estudante do Ceja Poeta Joaquim Cardoso, em Tejipió, Zona Oeste do Recife, e prestará pela primeira vez a prova do Enem

Caso a vaga em uma universidade federal para o curso de Medicina não vier nessa edição do Enem, Maria Goretti continuará buscando o seu sonho (Fotos: Rafael Vieira / DP Fotos)

Geralmente associado a estudantes mais jovens, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 9 e 16 de novembro, também é a principal porta de entrada ao ensino superior para pessoas que deixaram de lado os estudos por motivos diversos e que decidiram resgatar sonhos adormecidos.

Uma dessas pessoas é Maria Goretti, de 65 anos, estudante do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Poeta Joaquim Cardoso, em Tejipió, Zona Oeste do Recife, que retomou os estudos motivada pelo sonho de infância de cursar Medicina.

“O sonho de fazer medicina me motivou a retornar aos estudos e fazer o Enem pela primeira vez. Meus pais trabalhavam no Hospital Otávio de Freitas e sempre achei essa profissão muito linda. Então, desde sempre pensei em cursar, não por conta do dinheiro, minha pretensão é ajudar o próximo”, explicou a idosa.

Maria Goretti, que retornou ao segundo ano do ensino médio no início deste ano, também faz um cursinho preparatório para o Enem 2025, tirando do Bolsa Família, única renda fixa dela, o dinheiro para pagar seus estudos fora da escola.

“Na minha família, teve gente que fez um bom Enem porque se preparou bem por fora. Por conta disso, tirei do pouco que recebo do Bolsa Família, para pagar o cursinho. Desde o início de abril, pego o metrô à noite para fazer essa preparação extra lá perto do Shopping Boa vista”, ressaltou.

Para ela, esse cursinho é de extrema importância, pois toda a preparação é voltada especificamente para o Enem e faz com que ela se habitue com a prova, principalmente com os simulados dados durante os estudos.

Motivos por não ter concluído o ensino médio na idade ideal

Segundo Maria Goretti, uma discussão com um irmão por parte de pai fez com ela fosse expulsa de uma escola pública aos 8 anos de idade, acarretando em uma série de “burocracias” que a impediram de se matricular novamente no ensino público.

“Diferentemente dos dias de hoje, que fazem transferências para outras escolas, eu fui excluída mesmo. Minha mãe não conseguiu me matricular em outra escola pública e aí ela me matriculou em uma escola particular para terminar o primeiro grau [ensino fundamental]”, explicou.

Porém, essa matrícula particular afetou muito as finanças da família, porque a mãe dela “tirava do pouco que recebia” para colocá-la na escola. Com o tempo, a dona da unidade de ensino privado percebeu a dificuldade da família e disponibilizou uma bolsa de estudos para Maria Goretti.

Segundo ela, a dificuldade financeira e de realizar nova matrícula após a expulsão foram os principais motivos para que ela não conseguisse estudar no ensino médio. Sem oportunidade de estudo, Maria Goretti entrou no mercado de trabalho, deixando de lado o sonho de cursar medicina.

Desejo esse que começou a ser retomado inicialmente por volta de 2005, quando completou apenas o primeiro ano do ensino médio, e que terá mais um passo concluído este ano com a finalização do terceiro ano na modalidade EJA.

Preparação nessa reta final do Enem

Para conseguir completar seu sonho, Maria Goretti terá que passar pelo Enem 2025, prova essa que ela vem se preparando desde o começo do ano. Nessa reta final, ela apenas está focada na revisão de assuntos.

“Nessa altura do campeonato, eu estou apenas revisando os assuntos que vi ao longo do ano. Eu não vou endoidar vendo assunto novo. Outra coisa que estou focada nessa reta final é nas principais reportagens de acontecimentos deste ano. Eu anotei todos os assuntos, pois eles podem ser abordados”, descreveu.

E se caso a vaga em uma universidade federal para o curso de Medicina não vier nessa edição do Enem, Maria Goretti continuará buscando o seu sonho.

“Se eu não passar dessa vez, vou tentar o próximo ano com mais tempo. Eu tenho esse sonho e se Deus me der a permissão, irei conseguir realizá-lo, pois como disse uma vez no cursinho ‘barreiras existem, mas elas foram feitas para serem vencida”, finalizou.

