Enem 2025: Projeto Rumo à Universidade oferece 600 vagas para aulão gratuito

Idealizado pelo Projeto Rumo à Universidade (PRU), o aulão acontece no dia 1º de novembro. As inscrições seguem até 18 de outubro.

Aulão vai preparar para o Enem 2025 (Divulgação )

O Projeto Rumo à Universidade (PRU), que oferece preparação gratuita para o Enem, está disponibilizando 600 vagas gratuitas, destinadas a estudantes do ensino médio da rede pública, para o “Aulão PRU Show Enem”.

O aulão acontecerá no dia 1º de novembro, uma semana antes do primeiro dia de provas do Enem, no salão do Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), das 9h às 19h30.

Os ingressos para participar do aulão podem ser retirados até o dia 18 de outubro no Sympla.

Segundo o PRU, os estudantes terão acesso à resolução de questões do Enem, atividades laborais, shows musicais, stand-up, lanches e momentos de descontração.

Ainda segundo a organização, o aulão também contará com a participação de estudantes dos municípios de Bezerros, Timbaúba, Belo Jardim e Tamandaré, que participaram do PRU no Município, iniciativa itinerante que leva aulas e conteúdos preparatórios às cidades do interior de Pernambuco.

O aulão também marca a comemoração dos 33 anos do PRU, que ao longo desses anos atua na ampliação do acesso à universidade e no fortalecimento da educação pública.

