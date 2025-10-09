Entenda como obras do Ramal da Arena podem reduzir engarrafamentos em dias de grandes eventos

Na última segunda-feira, a governadora Raquel Lyra assinou a ordem de serviço para a conclusão do alargamento do Ramal da Arena, ligando São Lourenço a Camaragibe

Obra do Ramal da Arena perto de entrar na fase final (DIVULGAÇÃO/SEDUH)

A ordem de serviço da última etapa do alargamento do Ramal da Arena, que liga a BR-408, em São Lourenço da Mata, à Avenida Belmiro Correia, em Camaragibe, foi assinada na última segunda-feira (6), pela governadora Raquel Lyra.

Além de facilitar a mobilidade dos moradores dos dois municípios da Região Metropolitana do Recife, quando concluída, a via requalificada servirá como uma alternativa viável de acesso à Arena de Pernambuco, partindo do Recife.

O fluxo, atualmente, concentra-se nas BR’s 232 e 408. Nos dias de eventos com grandes públicos na Arena, as rodovias federais sofrem com enormes engarrafamentos, chegando a impactar no bairro do Curado, travando a saída do Recife em direção ao interior do estado.

As obras

O Ramal da Arena é um corredor viário de aproximadamente de 4 km de extensão, que conecta a PE-408, na entrada da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, à PE-005 (Avenida Belmino Correia), em Camaragibe, nas proximidades do Terminal Integrado do município.

As obras deveriam ter sido entregues ainda em 2014, ano da Copa do Mundo do Brasil, quando a Arena de Pernambuco recebeu jogos da sede Recife. Segundo o governo do estado, a retomada dos serviços de melhoria do corredor pela atual gestão aconteceu em 2023, com investimentos de R$ 66,2 milhões.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a execução da primeira fase começou com a duplicação do Viaduto V2, conhecido como “Terra Armada”, uma intervenção que já estaria concluída, assim como a fase seguinte, que contemplou o reforço à segurança estrutural das fundações do viaduto.

A partir de então, conforme a Seduh, iniciou-se o trecho conhecido como “Eixo 10 Mil”, que incluiu obras de drenagem, implantação de ciclovia, recuperação de vias com tapa-buracos e capinação no percurso entre a Arena Pernambuco e o Viaduto Terra Armada, em Camaragibe.

Atualmente, está em execução o trecho “V2–Belmino”, que liga o Viaduto Terra Armada à Avenida Belmino Correia, principal via de Camaragibe. A intervenção quadruplica a via nesse segmento e cria uma faixa exclusiva para o sistema BRT, a fim de dar maior fluidez para o transporte público e o trânsito de automóveis.

A ordem de serviço assinada pela governadora na última segunda (6) contempla as obras do “Eixo 5.000” do Ramal da Arena, representando a última fase do projeto de alargamento da estrada.

A Seduh informa que, com um investimento de R$ 15.399.979,48, o Eixo 5.000 possibilitará a implantação do acesso à primeira rotatória do viaduto, que liga ao Terminal Integrado Cosme Damião, além da sinalização de todo o Ramal da Arena e da instalação de postes de iluminação pública.

A intervenção visa melhorar a mobilidade urbana, com faixa exclusiva para o BRT, facilitando o deslocamento entre os bairros e promovendo maior integração entre os municípios de São Lourenço e Camaragibe.

Além de servir de acesso viável à Arena de Pernambuco nos dias de grandes eventos, reduzindo o tempo gasto nas viagens dos torcedores/espectadores, e amenizando os engarrafamentos nas rodovias federais na saída do Recife.