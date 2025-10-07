Governadora assina ordem de serviço para fase final das obras do Ramal da Arena

Obras do Ramal da Arena preveem a conclusão do alargamento da estrada que liga a BR-408, em São Lourenço da Mata, à Avenida Belmiro Gouveia, em Camaragibe

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Arena de Pernambuco (Rafael Vieira)

A governadora Raquel Lyra assinou, nesta segunda-feira (6), em Camaragibe, no Grande Recife, a ordem de serviço das obras remanescentes do Ramal da Arena, que deveriam ter sido entregues para a Copa do Mundo de 2014.

As obras fazem parte do Eixo 5.000 do projeto, a última fase dos serviços de alargamento da estrada que liga a BR-408, em São Lourenço da Mata, à Avenida Belmino Correia, em Camaragibe.

A expectativa é de que, com a conclusão das obras do ramal, o acesso à Arena de Pernambuco, via Camaragibe, seja facilitado, diminuindo o tempo e as condições de tráfego do percurso.

Segundo o governo do estado, serão investidos R$ 15.399.979,48 para a conclusão do ramal.

