Outubro Rosa: Recife amplia faixa etária para exames de mamografia gratuitos

O público-alvo, antes formado por mulheres e homens trans entre 50 e 69 anos, passa a ser de até 74 anos, inclusive sem a necessidade de agendamento

O mamógrafo móvel da Prefeitura do Recife estará disponível com mais de 1,6 mil vagas para exames gratuitos e sem a necessidade de agendamento (Foto: Divulgação)

No mês de conscientização para o câncer de mama o Outubro Rosa, o Recife ampliou a faixa etária para os exames de mamografia ofertados na rede municipal

de saúde.

O público-alvo, antes formado por mulheres e homens trans entre 50 e 69 anos, passa a ser de até 74 anos, inclusive sem necessidade de agendamento. Para estrear a novidade, que visa a aumentar a detecção precoce do câncer de mama, serão disponibilizadas ao longo deste mês, 3.200 vagas no Mamógrafo Móvel.

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres e homens trans com mama no Brasil.

A prevenção e a detecção precoce contribuem para a redução da incidência e da mortalidade desta doença. “Por isso, é fundamental conhecer o próprio corpo e adotar hábitos saudáveis de vida.

Mas, tão importante quanto isso, é que as mulheres e homens trans façam o rastreamento mamográfico a cada dois anos, peguem o

resultado e levem ao profissional de saúde que lhe assiste.

Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes dos sintomas e o profissional de saúde terá condições de dar o encaminhamento necessário, em tempo hábil”, afirma a coordenadora de Saúde da Mulher do Recife, Daianny de Paula Santos.

Como fazer

Para participar do Mamógrafo Móvel, basta se dirigir a um dos locais com documento com foto e comprovante de residência do Recife. O resultado ficará disponível em até 30 dias, onde o exame foi realizado ou na unidade de saúde mais próxima.

Veja lista a lista dos locais de mamografia

Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas por caminhão, sendo 40 pela manhã (8h às 12h) e 40 pela tarde (13h às 17h). Ainda dentro da programação do Outubro Rosa, na quinta (9), haverá a mesa redonda “Prevenir é cuidar de si”, no Auditório Capiba, no 15° andar da PCR, voltado aos servidores.

Durante o evento, haverá abordagens sobre prevenção ao câncer de mama, acesso ao diagnóstico precoce, autocuidado e o papel de cada pessoa no cuidado com sua saúde.

Idade



A partir de agora, mulheres e homens trans com idade entre 40 e 49 anos e acima de 74 anos, sem sinais ou sintomas suspeitos, poderão realizar a mamografia de rastreamento por demanda, contanto que sejam orientadas, por profissionais de saúde, sobre os possíveis riscos e benefícios dessa prática, conforme Nota Técnica do Ministério da Saúde. Nestes casos, precisarão ser encaminhadas(os) por um profissional da Atenção Básica, que solicitará o agendamento do exame via Central de Regulação.

Prevenção

É importante ter atenção a qualquer mudança nas mamas, como um caroço firme e geralmente sem dor, vermelhidão na pele, textura semelhante à casca de laranja,

alterações no mamilo, secreção de líquido fora da gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço e/ou axilas. Identificar essas alterações cedo pode ser decisivo para o sucesso do tratamento.

Outra forma de ajudar a evitar a doença é manter hábitos saudáveis, como uma alimentação mais balanceada e praticar exercícios físicos. A amamentação também é considerada um fator protetor.