CNU 2025: veja o gabarito oficial da prova objetiva

A prova objetiva do CPNU 2 contou com quatro tipos de prova para cada bloco (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4). São quatro gabaritos para cada bloco

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

Foram divulgados, nesta segunda-feira (6), os 36 gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CPNU 2).

Para acessar as listas de respostas, os candidatos devem fazer login em https://conhecimento.fgv.br/cpnu2 e, sem seguida, selecionar a Área do Candidato.

A prova objetiva do CPNU 2 contou com quatro tipos de prova para cada bloco (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4). São quatro gabaritos para cada bloco. Os gabaritos preliminares de todos os tipos e blocos estão na área aberta do site do concurso, assim como os cadernos. Somente a informação do tipo de prova individual estará na página restrita do candidato.

Para realizar corretamente a conferência, os inscritos precisam identificar o tipo de prova correspondente em sua inscrição na Área do Candidato.

Caso considerem alguma das respostas incorreta, os candidatos podem, entre terça (7) e quarta-feira (8), entrar com recursos, que serão analisados. Em seguida, o gabarito definitivo será divulgado na página oficial do CPNU 2.

As notas finais e a convocação para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro, devem ser divulgadas no dia 12 de novembro. As primeiras listas de classificação estão previstas para 20 de fevereiro de 2026, e as convocações para março do mesmo ano.