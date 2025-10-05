O presidente da Câmara dos Deputados organizou uma vídeo conferência com professores e a reitora da universidade para apresentar o estudo ao ministro

Canudo que muda de cor: UEPB apresenta a Padilha e Motta métodos para detectar metanol (Reprodução)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), organizou uma vídeo chamada com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com professores e a reitora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Célia Regina Diniz, no último sábado (4/10). O encontro foi publicado nas redes sociais do parlamentar.

Na ocasião, os docentes puderam apresentar ao ministro um estudo produzido pela UEPB que produziu duas formas de identificar o metanol em bebidas. A primeira é um canudo que quando entra em contato com a substância muda de cor. E a segunda é um laser infravermelho que consegue detectar se há metanol dentro das bebidas.

"Isso foi muito importante para que, diante dessa crise que nós estamos enfrentando com as pessoas, infelizmente perdendo a vida por intoxicação através dessa substância, essa produção da nossa universidade estadual possa ajudar bastante para evitar que novos casos aconteçam", afirmou Motta.

O objetivo do encontro, de acordo com o presidente da Câmara, era apresentar os dois mecanismos ao ministério da saúde para que possam ser implementados na busca de bebidas adulteradas pelo Brasil. "Espero que essa reunião possa render frutos, já que a partir daí o próprio Ministério da Saúde já tem conhecimento dessa tecnologia", disse o deputado.