Suspeito de estupro de vulnerável e contrabando é preso em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Ex-companheira informou à polícia que flagrou o homem situação suspeita com o filho do casal
Publicado: 05/10/2025 às 14:57
Na residência do homem, foram apreendidos 363 cigarros eletrônicos (PMPÉ/divulgação)
Neste domingo (5), um homem foi preso por suspeita de estupro de vulnerável, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. De acordo com a Polícia Militar, ele foi denunciado pela ex-companheira, que flagrou o homem em situação suspeita com o filho do casal.
Os agentes se deslocaram até a casa do suspeito, onde foi ele localizado consumindo bebida alcoólica com outras duas pessoas. Durante os procedimentos, o homem também confessou trazer produtos do Paraguai.
Na residência, foram apreendidos 363 cigarros eletrônicos, 48 canetas emagrecedoras, quatro caixas de agulhas e quatro celulares. A ocorrência foi conduzida para a Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.