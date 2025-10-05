Metanol: Pernambuco chega a 22 casos suspeitos de intoxicação

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Pernambuco soma 24 notificações, das quais duas já foram descartadas

Indústrias suspeitas de vender bebida adulterada com metanol são alvo de fiscalização da PF (Reprodução / Biodiesel Brasil)

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Pernambuco investiga 22 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Em boletim divulgado neste domingo (5), a pasta informa que das 24 notificações realizadas, duas já foram descartadas do conjunto dos casos suspeitos.

As notificações dizem respeito a pacientes residentes nos municípios de Carpina, Caruaru, Cedro, Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Ouro, Lajedo, Olinda, Recife, Paudalho, Mirandiba e Jupi. Também há casos em investigação de pacientes que originalmente moram em São Paulo e Maceió, capital de Alagoas.

Atualmente, a Secretaria Estadual de Saúde atua em três frentes, com o objetivo de acelerar a perícia dos casos e contribuir com as investigações da Polícia Civil. A atuação conjunta envolve o Instituto Médico Legal (IML), o Instituto de Criminalística (IC), além do Laboratório de Toxicologia Forense.