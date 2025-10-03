UPE abre concurso para professores com salários de até R$ 5,7 mil

As inscrições começam na segunda (6) e vão até 04 de novembro deste ano, segundo informações divulgadas nesta sexta (3) no Diário oficial de Pernambuco

A UPE é uma universidade que completa 60 anos em 2025 e é atualmente considerada a melhor instituição estadual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o Ranking Universitário Folha de SP (Foto: Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) anunciou, nesta sexta (3), a abertura de um concurso público para de provas e títulos para professores. Segundo informações divulgadas no Diário oficial do Governo de Pernambuco desta sexta, são oferecidas dez vagas para docentes assistentes e adjuntos.

Os aprovados deverão atuar em cursos de educação superior de graduação. Esse certame terá validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período.

O concurso será constituído de quatro fases: prova escrita, prova didática, defesa do plano de trabalho e avaliação de títulos.

As provas escritas serão realizadas nas cidades de Nazaré da Mata e Garanhuns, considerando a Unidade de Educação/Campus ofertante e/ou responsável pelo curso.

As demais fases do Concurso Público serão realizadas virtualmente através da Plataforma Google Meet em endereço a ser apresentado, com a devida antecedência, no site e links dispostos no item em sucessivo.1.5.

A taxa de inscrição custa R$ 265, a título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, cujo pagamento será realizado via Pix, transferência bancária ou depósito no Banco do Brasil, O candidato aprovado terá carga horária de 40 horas semanais, pelo regime jurídico estatutário. A remuneração corresponde ao vencimento- base inicial da função acrescido da porcentagem referente à Gratificação por Incentivo à Titulação Docente e da Parcela Remuneratória de Valorização do Servidor.

Professor Assistente ganha R$ 4.172,82, mais 25% do vencimento base (R$ 400).

Professor Adjunto ganha R$ 5.320,35, mais 50% do vencimento-base (R$ 400).