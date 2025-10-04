CPRH aponta 13 praias impróprias para o banho em Pernambuco; confira quais são

Boletim da Agência Pernambucana de Meio Ambiente tem validade até a próxima quinta-feira (9)

Itens que foram entregues aos barraqueiros na Praia de Boa Viagem sendo utilizados, como guarda-sol e cooler. (Divulgação/Esportes da Sorte)

A Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) divulgou um novo boletim, válido até a próxima quinta-feira (9), de balneabilidade das praias do litoral pernambucano. Das 27 praias que tiveram material coletado para análise, 13 delas se mostraram impróprias para o banho.

Segundo a CPRH, as amostras são recolhidas a uma profundidade de um metro, local mais utilizado para recreação. Classificação das praias obedecem critérios de concentração de coliformes termotolerantes.

Sendo designadas própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem).

Veja quais são as 13 praias impróprias e as 14 próprias:

Imprópria

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Própria

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

