CPRH aponta 13 praias impróprias para o banho em Pernambuco; confira quais são
Boletim da Agência Pernambucana de Meio Ambiente tem validade até a próxima quinta-feira (9)
Publicado: 04/10/2025 às 11:49
A Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) divulgou um novo boletim, válido até a próxima quinta-feira (9), de balneabilidade das praias do litoral pernambucano. Das 27 praias que tiveram material coletado para análise, 13 delas se mostraram impróprias para o banho.
Segundo a CPRH, as amostras são recolhidas a uma profundidade de um metro, local mais utilizado para recreação. Classificação das praias obedecem critérios de concentração de coliformes termotolerantes.
Sendo designadas própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem).
Veja quais são as 13 praias impróprias e as 14 próprias:
Imprópria
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca
Própria
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho
Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande