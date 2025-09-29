CPNU 2025: provas serão realizadas em 1.294 locais, distribuídos em 228 cidades

Local de prova (Paulo Pinto/Agência Brasil)

No próximo domingo, dia 5 de outubro, o Brasil viverá mais um marco em sua história de concursos públicos. A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) reunirá mais de 760 mil inscritos em todas as regiões do país para a realização das provas objetivas, consolidando-se, mais uma vez, como uma das maiores seleções públicas já realizadas para ingresso no serviço público federal.

A mobilização nacional envolve 1.294 locais de aplicação de provas em 228 cidades, abrangendo todas as 27 unidades da Federação. A logística foi cuidadosamente planejada pelo Governo do Brasil, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do certame. O objetivo é assegurar acessibilidade, segurança e tranquilidade às pessoas candidatas, reduzindo deslocamentos e garantindo o alcance nacional e inclusivo da seleção.

O CPNU 2025 contará com 9 cidades com locais de prova no Acre, 17 em Alagoas, 24 no Amazonas, 18 no Amapá, 102 na Bahia, 60 no Ceará, 168 no Distrito Federal, 20 no Espírito Santo, 51 em Goiás, 38 no Maranhão, 85 em Minas Gerais, 8 em Mato Grosso do Sul, 26 em Mato Grosso, 76 no Pará, 32 na Paraíba, 72 em Pernambuco, 42 no Piauí, 28 no Paraná, 181 no Rio de Janeiro, 30 no Rio Grande do Norte, 18 em Rondônia, 13 em Roraima, 38 no Rio Grande do Sul, 22 em Santa Catarina, 20 em Sergipe, 78 em São Paulo e 18 no Tocantins.

Por motivos de segurança, não serão divulgados à imprensa os endereços de todos os locais de prova. No entanto, cada pessoa inscrita no certame já recebeu a informação sobre o seu local de prova, disponível em seu cartão de confirmação de inscrição.

O CPNU 2025 mobiliza instituições de ensino, incluindo universidades federais, estaduais, particulares e centros educacionais de grande porte, escolhidos pela capacidade de acolhimento, infraestrutura e localização estratégica. Esses polos concentram uma parte expressiva do público participante.

Confira os maiores locais de aplicação por estado no CPNU 2025:

AC – Rio Branco: Estácio Unimeta (2.207 pessoas inscritas)

AL – Maceió: Colégio Santa Úrsula (1.749 pessoas inscritas)

AM – Manaus: Universidade Nilton Lins – Bloco Unicenter (7.716 pessoas inscritas)

AP – Macapá: Escola Estadual Professor Gabriel Almeida Café (687 pessoas inscritas)

BA – Ilhéus: Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC (2.844 pessoas inscritas)

CE – Fortaleza: Centro Universitário Fametro – Campus Carneiro da Cunha (4.111 pessoas inscritas)

DF – Brasília: CEUB (7.068 pessoas inscritas)

ES – Vila Velha: Faculdade Multivix Vila Velha (2.182 pessoas inscritas)

GO – Goiânia: Centro Universitário de Goiás – UniGoiás (6.550 pessoas inscritas)

MA – São Luís: UNICEUMA – Campus Renascença (6.298 pessoas inscritas)

MG – Belo Horizonte: PUC Minas – Campus Coração Eucarístico (8.428 pessoas inscritas)

MS – Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco – UCDB (4.395 pessoas inscritas)

MT – Cuiabá: Universidade de Cuiabá – UNIC (2.804 pessoas inscritas)

PA – Belém: Faculdade Estácio de Belém (5.098 pessoas inscritas)

PB – João Pessoa: UNIPÊ – Centro Universitário de João Pessoa (4.231 pessoas inscritas)

PE – Recife: UNIBRA – Campus 2 (7.172 pessoas inscritas)

PI – Teresina: Faculdade FACID Wyden (3.921 pessoas inscritas)

PR – Curitiba: Universidade Positivo – Campus Ecoville (6.134 pessoas inscritas)

RJ – Niterói: Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá (7.418 pessoas inscritas)

RN – Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Campus Central (4.362 pessoas inscritas)

RO – Porto Velho: Centro Universitário São Lucas (1.523 pessoas inscritas)

RR – Boa Vista: Universidade Estadual de Roraima – UERR (1.042 pessoas inscritas)

RS – Porto Alegre: PUCRS – Campus Central (5.654 pessoas inscritas)

SC – Florianópolis: Universidade Estácio de Sá – Campus São José (3.512 pessoas inscritas)

SE – Aracaju: UNIT – Universidade Tiradentes (3.114 pessoas inscritas)

SP – São Paulo: UNIP – Campus Paraíso Vergueiro (6.389 pessoas inscritas)

TO – Palmas: Universidade Federal do Tocantins – UFT (1.998 pessoas inscritas)

Perfil

Com mais de 760 mil inscrições confirmadas, o CPNU 2 contempla 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades do Executivo Federal. As provas serão aplicadas em 228 cidades, alcançando pessoas inscritas em 4.951 municípios de todas as regiões.

As regiões Sudeste (247.838 inscritos) e Nordeste (229.436) concentram o maior contingente de participantes, seguidas pelo Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733). Os estados com maior número de inscrições são o Rio de Janeiro (mais de 108 mil), o Distrito Federal (mais de 102 mil), São Paulo (77 mil), Bahia (65 mil) e Minas Gerais (51 mil). Esse panorama reflete a diversidade regional e o alcance do modelo unificado, que busca democratizar o acesso ao serviço público e valorizar a pluralidade do país.





Consulta

Todos os inscritos já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição no site da Fundação Getúlio Vargas. O documento traz endereço completo do local de aplicação, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

O MGI e a FGV recomendam que as pessoas candidatas consultem o cartão com antecedência, organizem-se para chegar cedo no dia da prova e levem consigo documento de identificação com foto, caneta de tinta preta ou azul em material transparente, além do cartão impresso (opcional), de modo a evitar imprevistos. A realização do CPNU 2 contará ainda com profissionais responsáveis por medidas rigorosas de segurança, incluindo aplicadores, fiscais e equipes de apoio, e assim garantir a integridade e a lisura do processo seletivo.

Cronograma oficial

Prova objetiva: 5/10/2025

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025

Resultado final previsto: 30/01/2026