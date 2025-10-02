Pernambucano está entre detidos em Flotilha interceptada por Israel

Mansur Peixoto (Arquivo Pessoal )

O pesquisador pernambucano e fundador do projeto História Islâmica, Mansur Peixoto, de 29 anos, é um dos 12 brasileiros que estão nas embarcações da Flotilha Global Sumud, interceptadas por Israel na quarta-feira (1º).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Mansur denuncia a interceptação. "Se você está vendo esse vídeo significa que eu fui sequestrado em um ato ilegal de pirataria pelo Exército israelense. Nós viemos do Brasil com o objetivo de entregar comida para as crianças desesperadas e famintas na Faixa de Gaza", pontua.

Peixoto também pediu a ajuda de autoridades brasileiras para a libertação. "Peço encarecidamente para você que está vendo essa mensagem pressione as autoridades brasileiras, protestem, ajudem na conscientização pela nossa libertação. Nós viemos auxiliar crianças, bebês, idosos, pessoas com necessidades especiais, e fomos presos por isso", denuncia.





Ao Diario de Pernambuco, a esposa de Mansur, Larissa Gajardoni, de 36 anos, disse que soube da detenção do marido através de um grupo que compartilha notícias sobre a flotilha. Ela afirma que a família está tensa e ao mesmo tempo orgulhosa do pesquisador. "Eu casei com um homem de princípios, que defende pessoas inocentes. Mas, por outro lado, eu pensei: e se acontecer algo ruim com ele? O que me fortaleceu foi a fé que eu tenho em Deus, de que tudo tem bênçãos”, conta.

Larissa conta que a vontade de ajudar, diante da escassez de alimentos sofrida pela população de Gaza no conflito com Israel, foi o que motivou Mansur a fazer parte da flotilha. "Mansur sempre teve um coração gigante desde pequeno. Sempre pensou nos outros, sempre respeitou as pessoas. Você pode até observar a maneira como ele fala com as pessoas através dos podcasts. Então o que motivou ele a ir foi o se importar com seres humanos", afirma.

Além do pernambucano, a lista de brasileiros detidos inclui Thiago Ávila, Bruno Gilga, Lisiane Proença, Magno Costa, Mariana Conti, Nicolas, Calabrese, Ariadne Telles, Gabriele Tolotti, Mohamad El Kadri, Lucas Gusmão e Luizianne Lins.

Em nota divulgada na noite desta quinta-feira (2), o governo brasileiro condenou 'nos mais fortes termos' o que classificou como 'interceptação ilegal' e 'a detenção arbitrária', por Israel. "O Brasil exorta o governo israelense a liberar imediatamente os cidadãos brasileiros e demais defensores de direitos humanos detidos".

A nota acrescenta que o Ministério das Relações Exteriores de Israel, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv e da Embaixada de Israel em Brasília, foi formalmente notificado da inconformidade do Brasil com as ações do governo de Israel.



A embaixada do Brasil em Tel Aviv confirmou ao Diario que está agendada, para esta sexta-feira (3), uma visita consular aos brasileiros detidos no âmbito dessa operação israelense. "Nosso pessoal diplomático da Embaixada Tel Aviv poderá obter informações em primeira mão da situação em que cada um deles se encontra e dos próximos passos que serão tomados pelas autoridades israelenses", afirma.