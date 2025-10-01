O caso aconteceu no bairro de Coqueiral, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife; após o crime, o homem fugiu do local

Mulher diz que foi esfaqueada por impedir companheiro de agredir filha de 4 meses, em Jaboatão (Reprodução/TV Guararapes)

Mulher de 28 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio revelou em entrevista concedida à TV Guararapes, na manhã desta quarta-feira (1º) que o alvo do companheiro era a filha do casal de 4 meses. Ana Cláudia, de 29 anos, foi agredida com nove golpes de faca ao tentar proteger a criança, no bairro de Coqueiral, em Jaboatão dos Guararapes, no sábado, 13 de setembro.

Em entrevista, Ana Cláudia contou que estava deitada na cama com a filha quando o companheiro se aproximou e tentou agredir a criança. Sem sucesso, ele pegou uma faca peixeira e desferiu cerca de nove golpes contra a companheira. Segundo ela, o alvo era a bebê, que o agressor acreditava não ser sua filha.

A mulher detalhou que, após receber a primeira facada no braço, deixou a filha cair no chão. O filho de 11 anos, que também presenciou a cena, agiu rapidamente, pegou a irmã e fugiu por uma janela em busca de ajuda. “Quando ele viu que eu já estava toda esfaqueada, ele pegou o celular dele, arrombou a porta e saiu correndo”, relatou.

De acordo com Ana Cláudia, essa não foi a primeira vez que sofreu violência por parte do companheiro. O casal já havia se separado, mas retomou o relacionamento e, uma semana depois, ocorreu a tentativa de feminicídio.

“Todas as mulheres que ele teve, ele sempre agrediu, sempre bateu. Teve uma que ele tocou fogo na casa com o próprio filho dentro. Já agrediu até a mãe dele. Mas eu nem sonhava em conhecer esse histórico quando me envolvi com ele”, afirmou.

“Eu quero a justiça, eu quero que ele pague pelo que ele me fez”, finalizou Ana Cláudia.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia da Mulher de Santo Amaro. “As diligências estão em andamento e seguirão até o esclarecimento dos fatos”, destacou.

