Com muitos alagamentos, Olinda registra 2º maior acumulado de chuvas nas últimas 6 horas, aponta APAC

A cidade de Olinda, no Grande Recife, registrou o segundo maior acumulado de chuva de todo o Estado nas últimas seis horas, com mais de 35 milímetros de precipitação. Os dados são do painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). A quantidade de chuvas resumiu em muitos pontos de alagamento em toda a cidade, conforme mostram imagens que circulam nas redes sociais.

Na tarde de ontem (30), a APAC divulgou que a atuação de um canal de umidade favoreceria a ocorrência de pancadas de chuvas moderadas até a manhã desta quarta (1°) nas regiões Metropolitana do Recife e Mata Sul.

As chuvas têm atingido a Região Metropolitana do Recife desde a noite da última segunda (29). Nas últimas quarenta e oito horas, Olinda registou 66.38 milímetros de precipitação, segundo a APAC.

Para esta quarta

A previsão do tempo da APAC para esta quarta (1°) é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva moderada ao longo do dia na Região Metropolitana do Recife.