Confira datas, fatos e feriados de outubro de 2025

STF ilumina a fachada para o Outubro Rosa em conscientização do controle do câncer de mama (Foto: Fellipe Sampaio /SCO/STF)

O antepenúltimo mês do ano chega com um feriado nacional de origem católica, uma das campanhas de conscientização mais consolidadas do país, datas em homenagem a algumas profissões e celebrações que chamam atenção para questões de saúde.

O mês já começa com a campanha Outubro Rosa. O movimento internacional criado na década de 1990 para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Além da iluminação de monumentos com a cor rosa, mutirões são organizados para diagnosticar a doença. O Outubro Rosa já foi tema de matérias na Radioagência Nacional e Repórter Brasil (que contou sobre suas origens):

Feriado de 12 de outubro



Em termos de feriado, temos o 12 de outubro. Neste ano, a data, que é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, cai em um domingo. Neste dia, romeiros se reúnem em missas e renovam sua fé na padroeira do Brasil.

O dia 12 também tem uma das datas mais marcantes do mês: o Dia das Crianças, data que ganhou popularidade a partir de campanhas comerciais nos anos 1960.

Datas de conscientização



Hoje, 1º de outubro, também é o Dia Internacional das Pessoas Idosas, instituído pela ONU em 1990 para celebrar o envelhecimento saudável e discutir políticas públicas voltadas a essa população. No Brasil, a data é também conhecida como Dia Nacional do Idoso.

Já no dia 10 de outubro, há a celebração do Dia Mundial da Saúde Mental, criado em 1992 para alertar sobre a importância do cuidado psicológico, prevenção de transtornos e combate ao estigma que envolve o tema.

Também no dia 10, o Brasil lembra o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, instituído para marcar o protesto histórico realizado em 1980 nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Desde então, a data simboliza resistência e mobilização social contra todas as formas de violência de gênero.

O Dia Nacional da Vacinação (17/10) reforça a importância da imunização na prevenção de doenças e na proteção coletiva.

Professor, jornalista e presidente



Uma data que é considerada feriado em muitas escolas do país é o Dia do Professor. Celebrada em 15 de outubro, a data presta homenagem àqueles que formam todas as demais profissões, relembrando o decreto de 1827 que estruturou o ensino no Brasil.

No dia 25 de outubro, completam-se 50 anos de uma data que marcou o período da ditadura militar no Brasil. Foi neste dia que morreu o jornalista Vladimir Herzog. A morte dele, em uma unidade do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), tornou-se símbolo da luta pela democracia e liberdade de expressão. Neste ano, a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) dedicou a data ao jornalista e a Justiça reconheceu uma indenização à família dele.

Para fechar o mês, em 27/10, comemora-se o aniversário de 80 anos de Luiz Inácio Lula da Silva, figura central na política nacional e presidente do Brasil. Em 2002, a Agência Brasil registrou sua primeira vitória nas eleições presidenciais.