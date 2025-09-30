Até o TJPE foi alvo de tentativa de golpe; saiba quais orientações para não cair em fraude

O Poder Judiciário reforça que não envia requisição de pagamento por e-mail, aplicativos de mensagem ou por outros meios informais

Nem o Tribunal de Justiça de Pernambuco escapou de tentativa de golpe. Neste mês de setembro, o TJPE foi vítima da divulgação de material fraudulento, o qual citava a Justiça Federal no estado (JFPE).

O documento, apresentado como “requisição de pagamento”, mencionava o nome de magistrados reais do estado de Pernambuco, misturando informações para se assemelhar a uma solicitação da Justiça Federal. O documento ainda continha valores de créditos que os supostos beneficiários deveriam receber.

O Poder Judiciário reforça que não envia requisição de pagamento por e-mail, aplicativos de mensagem ou por outros meios informais. A comunicação acontece apenas pelos canais oficiais de cada tribunal e pelos canais de atendimento.

No site da Justiça Federal em Pernambuco é possível encontrar todos os canais de atendimento da instituição, como Varas, Núcleos de Justiça e Turmas Recursais. No caso de dúvida, busque atendimento na aba “Canais de Comunicação (Balcão Virtual)”, que se encontra na página inicial do site da JFPE.

