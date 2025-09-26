Inmet: 133 municípios sob ameaça de ventania no Agreste e Sertão de Pernambuco
Conforme alerta do Inmet, os ventos devem variar entre 40km/h e 60km/h, apresentando risco de ‘Potencial Perigo’
Publicado: 26/09/2025 às 08:29
Previsão de ventania no Sertão e Agreste (REPRODUÇÃO/SITE INMET)
Boa parte do estado de Pernambuco pode ter ventania nesta sexta-feira (26). É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o alerta publicado em seu portal e validade até as 23h59 desta noite.
Segundo o Inmet, 133 municípios do estado fazem parte da área amarela no mapa, apontado risco de ‘Perigo Potencial’, com ventos variando entre 40km/h e 60km/h.
A região apontada pelo Inmet abrange o Agreste e Sertão pernambucano. Confira quais são:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Agrestina
Águas Belas
Alagoinha
Altinho
Angelim
Araripina
Arcoverde
Barra de Guabiraba
Belém de Maria
Belém do São Francisco
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bodocó
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buíque
Cabrobó
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Camocim de São Félix
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Caruaru
Casinhas
Catende
Cedro
Correntes
Cumaru
Cupira
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Garanhuns
Granito
Gravatá
Iati
Ibimirim
Ibirajuba
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itaíba
Itapetim
Jaqueira
Jataúba
Jatobá
João Alfredo
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lagoa Grande
Lajedo
Macaparana
Machados
Manari
Maraial
Mirandiba
Moreilândia
Orobó
Orocó
Ouricuri
Palmeirina
Panelas
Paranatama
Parnamirim
Passira
Pedra
Pesqueira
Petrolândia
Petrolina
Poção
Quipapá
Quixaba
Riacho das Almas
Sairé
Salgadinho
Salgueiro
Saloá
Sanharó
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José do Belmonte
São José do Egito
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Terra Nova
Toritama
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência