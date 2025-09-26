Inmet: 133 municípios sob ameaça de ventania no Agreste e Sertão de Pernambuco

Conforme alerta do Inmet, os ventos devem variar entre 40km/h e 60km/h, apresentando risco de ‘Potencial Perigo’

Previsão de ventania no Sertão e Agreste (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

Boa parte do estado de Pernambuco pode ter ventania nesta sexta-feira (26). É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o alerta publicado em seu portal e validade até as 23h59 desta noite.

Segundo o Inmet, 133 municípios do estado fazem parte da área amarela no mapa, apontado risco de ‘Perigo Potencial’, com ventos variando entre 40km/h e 60km/h.

A região apontada pelo Inmet abrange o Agreste e Sertão pernambucano. Confira quais são:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Agrestina

Águas Belas

Alagoinha

Altinho

Angelim

Araripina

Arcoverde

Barra de Guabiraba

Belém de Maria

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bodocó

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejão

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabrobó

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Calumbi

Camocim de São Félix

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Caruaru

Casinhas

Catende

Cedro

Correntes

Cumaru

Cupira

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Garanhuns

Granito

Gravatá

Iati

Ibimirim

Ibirajuba

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itapetim

Jaqueira

Jataúba

Jatobá

João Alfredo

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lagoa Grande

Lajedo

Macaparana

Machados

Manari

Maraial

Mirandiba

Moreilândia

Orobó

Orocó

Ouricuri

Palmeirina

Panelas

Paranatama

Parnamirim

Passira

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Quipapá

Quixaba

Riacho das Almas

Sairé

Salgadinho

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caitano

São João

São Joaquim do Monte

São José do Belmonte

São José do Egito

São Vicente Férrer

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Terra Nova

Toritama

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência