Inmet prevê céu nublado e chuva isolada para esta terça e quarta no Grande Recife

Por outro lado, o Inmet alerta para o risco de ‘Perigo Potencial’ de baixa umidade para 33 municípios do Sertão de Pernambuco

Recife, PE, 05/08/2025 - CHUVAS - Imagens da chuva no estatua de Brennand na região central do Recife. (Rafael Vieira)

As pancadas rápidas de chuva que caem na Região Metropolitana do Recife desde o começo da noite da segunda-feira (29) devem se repetir, de forma isolada, ao longo desta terça. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, esta manhã será de céu parcialmente nublado, com chuva isolada. O cenário não muda muito para a tarde e noite, com muitas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuvas.

O instituto de meteorologia prevê que a quarta-feira (1) com o céu ainda mais encoberto, podendo chover a qualquer momento.

Além da previsão de chuva isolada para esta terça e quarta, o Inmet projetou um alto percentual da umidade relativa do ar, com mínima de 55% e máxima de 95%.

Por outro lado, o Sertão segue com alerta de ‘Perigo Potencial’ de baixa umidade publicado na segunda-feira e se estende até as 23h59 desta terça. São 33 municípios da região que devem ter a umidade relativa do ar alternando entre 30% e 20%.

Confira quais são os municípios inclusos no alerta do Inmet:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Bodocó

Brejinho

Carnaíba

Cedro

Dormentes

Exu

Flores

Granito

Ipubi

Itapetim

Lagoa Grande

Moreilândia

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Solidão

Tabira

Trindade

Triunfo

Verdejante