A programação do Polo Nacional segue até hoje(7), com shows de Pablo, Henry Freitas, da banda Seu Desejo e de Lila

Festa da Penha em Serra Talhada registra recorde de público com mais de 40 mil pessoas no Polo Nacional (Foto: Igor Luigi/Divulgação)

O terceiro dia do Polo Nacional da 235ª Festa de Nossa Senhora da Penha, em Serra Talhada, confirmou o peso cultural do evento ao reunir mais de 40 mil pessoas em uma noite marcada por emoção, música e celebração. Kennedy Brasil, Raí Saia Rodada, Simone Mendes e PV Calado subiram ao palco e animaram o público, consolidando a festa como uma das maiores do interior nordestino.

Para além da dimensão cultural e religiosa, a festa tem impacto direto na economia local, impulsionando o comércio, bares, restaurantes e o setor hoteleiro.

“Essa é uma das maiores festas do interior do Nordeste, que reúne fé, cultura e entretenimento em um só lugar. É gratificante ver o sorriso no rosto do nosso povo e dos turistas que nos visitam neste momento tão especial”, destacou a prefeita Márcia Conrado.

A programação do Polo Nacional termina neste domingo (7), com shows de Pablo, Henry Freitas, da banda Seu Desejo e de Lila.