TJPE e Esmape lançam projeto para prevenir violência contra mulheres

Na próxima segunda-feira (29), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), dará início a um projeto que busca fortalecer o combate à violência contra as mulheres. A iniciativa será lançada no Auditório Des. Nildo Nery dos Santos, na Esmape, a partir das 9h.



O projeto é desenvolvido pelo Instituto Ideias, vinculado à Esmape, em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJPE e a startup New School, especializada em educação digital para jovens. A proposta é disseminar conteúdos sobre prevenção à violência de gênero junto aos estudantes da Rede Pública Estadual.



Os materiais estarão disponíveis no aplicativo “New School”, com a meta de alcançar 270 jovens, que também poderão participar de atividades com direito a premiações. A ação pretende fomentar reflexões sobre o papel social do homem e estimular novas práticas de convivência baseadas no respeito e na igualdade.



O evento de lançamento será voltado a magistrados, servidores do TJPE, além de representantes de instituições e autoridades engajadas no enfrentamento à violência contra a mulher. A participação é aberta e não exige inscrição prévia.