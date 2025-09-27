° / °
TJPE e Esmape lançam projeto para prevenir violência contra mulheres

A participação é aberta e não exige inscrição prévia

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/09/2025 às 17:50

De acordo com o TJPE, a ampliação do alcance da ferramenta virtual para todo estado está prevista para o mês de agosto. (Foto: Divulgação / TJPE )

Na próxima segunda-feira (29), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), dará início a um projeto que busca fortalecer o combate à violência contra as mulheres. A iniciativa será lançada no Auditório Des. Nildo Nery dos Santos, na Esmape, a partir das 9h.


O projeto é desenvolvido pelo Instituto Ideias, vinculado à Esmape, em parceria com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do TJPE e a startup New School, especializada em educação digital para jovens. A proposta é disseminar conteúdos sobre prevenção à violência de gênero junto aos estudantes da Rede Pública Estadual.


Os materiais estarão disponíveis no aplicativo “New School”, com a meta de alcançar 270 jovens, que também poderão participar de atividades com direito a premiações. A ação pretende fomentar reflexões sobre o papel social do homem e estimular novas práticas de convivência baseadas no respeito e na igualdade.


O evento de lançamento será voltado a magistrados, servidores do TJPE, além de representantes de instituições e autoridades engajadas no enfrentamento à violência contra a mulher. A participação é aberta e não exige inscrição prévia.

 

