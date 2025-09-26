O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (25), na PE-145, em Brejo da Madre de Deus e outros cinco universitários feridos

Quem era Júlia Moraes, a jovem vítima de acidente fatal com van de universitários no Agreste (Foto: Arquivo pessoal/Instagram)

A jovem Júlia Moraes, de 21 anos, foi a vítima fatal do acidente ocorrido na noite de quinta-feira (25) na PE-145, em Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco.

Residente do Distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, ela era servidora pública e estudante do quarto período do curso de Nutrição pelo Centro Universitário Maurício de Nassau de Caruaru. Júlia era reconhecida pela dedicação ao trabalho e pelos sonhos que construía no caminho acadêmico.

Ela atuava na Escola Municipal Maria da Glória, onde, segundo a gestão municipal, sempre foi exemplo de profissionalismo e carinho com alunos e colegas.

Em seu perfil no Instagram com pouco mais de mil seguidores se apresentava sorridente, além de mostra um fascínio pela carreira que iria seguir. A morte precoce gerou grande comoção no município.

Em nota, a Prefeitura Municipal lamentou a perda:

“É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento de Júlia Moraes, servidora pública dedicada e estudante de Nutrição, que perdeu a vida em um trágico acidente. Sua partida precoce deixa uma imensa dor e uma lacuna irreparável. Neste momento de luto, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.”

Nota da UNINASSAU

Com profundo pesar, o UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru lamenta, o falecimento precoce da estudante, Julia Moraes, 21 anos, que estava no quarto período do curso de Nutrição da instituição.

A reitoria da UNINASSAU CARUARU, bem como toda comunidade acadêmica, a coordenação do curso de nutrição, se solidarizam com os familiares e amigos, por essa perda irreparável.

O acidente

De acordo com informações preliminares, a van que transportava estudantes de Caruaru para Brejo atingiu um caminhão estacionado na rodovia, no trecho do Sítio Quatis, próximo a Fazenda Nova. Júlia ficou presa às ferragens, sofreu graves ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Outros cinco estudantes ficaram feridos. Três tiveram apenas escoriações e receberam alta após observação médica. Dois jovens, em estado mais grave, foram transferidos: um para o Hospital Regional do Agreste, com trauma abdominal, e outro para o Hospital da Restauração, no Recife, com lesão na cabeça.