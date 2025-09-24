Rede D’Or define novos padrões na saúde

A transparência na divulgação de indicadores assistenciais contribui para que os pacientes façam escolhas assertivas na saúde

Localizado em Pernambuco, o Hospital Memorial Star reafirma o compromisso com a entrega de serviços hospitalares de alto padrão no Nordeste (Divulgação/Rede D'Or)

Umas das principais características de um bom atendimento hospitalar são as boas práticas e transparência, ambos indispensáveis nas instituições renomadas e acreditadas. A acreditação é uma certificação que confirma a excelência no cuidado e na segurança assistencial. É pensando nisso que a Rede D’Or investe pesado no seu Programa de Qualidade Técnica, o mais robusto da América Latina e que a consolida como referência em saúde no Brasil.

O programa é sustentado por três pilares: acreditação dos hospitais, monitoramento de indicadores e transparência na divulgação dos resultados, com cada etapa voltada para ampliar a confiança e segurança dos seus pacientes.

A Rede D’Or também monitora 53 indicadores de qualidade assistencial em suas 79 unidades. Esses indicadores passam anualmente por uma equipe de especialistas que os revisam e atualizam com as mais atuais práticas clínicas. Outro diferencial do programa é a sua dupla auditoria: primeiro, uma equipe

interna especializada audita os dados coletados; depois, uma auditoria externa e independente valida essas informações.

“Esse processo meticuloso e pioneiro, de dupla validação, garante a acurácia dos dados e a confiabilidade dos indicadores em todos os hospitais, assegurando o mesmo padrão de excelência técnica em qualquer unidade”, diz Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa da Rede D’Or.

Desde 2022, a instituição divulga publicamente os seus indicadores de qualidade técnica, permitindo que pacientes e parceiros tomem decisões mais seguras e baseadas em informações confiáveis. Os resultados da Rede se destacam em bases nacionais como a da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e a da Epimed, que avalia UTIs em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

RECONHECIMENTO

O Programa de Qualidade Técnica da Rede D’Or não apenas transforma a experiência dos pacientes, como também é reconhecido mundialmente. A instituição foi eleita “Empresa da Década” na categoria Serviços Médicos pelo Valor Econômico e representa 25% dos hospitais premiados no ranking World’s Best Hospitals 2025, da revista americana Newsweek.

Os prêmios não são à toa: A empresa adota metodologias reconhecidas nacionalmente pela a Organização Nacional de Acreditação (ONA) e internacionalmente pela Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA),

o Qmentum International, a National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (Niaho) e a Joint Commission International (JCI), a principal acreditadora do mundo, inclusive, dos hospitais certificados pela JCI no Brasil, 40% pertencem à Rede D’Or. Hoje, 90% dos hospitais da Rede D’Or são acreditados — e os 10% restantes já estão em processo para obtenção da acreditação. Desses hospitais acreditados, 55% possuem acreditações internacionais. Entre os hospitais certificados pela JCI no Brasil, 40% pertencem à Rede D’Or.

Com seu programa de qualidade técnica, a Rede D’Or reafirma diariamente seu compromisso com a excelência, a inovação e o cuidado genuíno com cada paciente.