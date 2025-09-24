Marco da arquitetura pernambucana, prédio da Neoenergia no Recife é desapropriado pelo governo do estado

Desapropriação foi publicada no Diario Oficial desta quarta (24) e, segundo informações extraoficiais, edifício abrigará a Secretaria Estadual de Educação

Prédio foi projeto por dois expoentes da arquitetura moderna pernambucana (DIVULGAÇÃO)

Foi publicado no Diário Oficial do estado desta quarta-feira (24) que o Governo de Pernambuco desapropriou o prédio onde funciona a Neoenergia, na avenida João de Barros, no bairro da Soledade, na região central do Recife.

“Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel, com suas benfeitorias porventura existentes, situado à Avenida João de Barros, n.º 111, bairro da Soledade, Município do Recife, neste Estado, onde se localiza o Edifício Sede da Neoenergia Pernambuco”, diz o artigo 1º do DO.

Até o começo da manhã desta quarta-feira não havia informação oficial sobre o que será feito do prédio, construído há mais de 50 anos para servir de sede para a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). Após a sua privatização da companhia, a edificação abrigou a Neoenergia.

Mas, segundo apuração de informação extraoficial, o número 111 da avenida João de Barros será o endereço de uma unidade da Secretaria Estadual de Educação (SEE). Já a Neoenergia seria transferida para salas comerciais, enquanto uma nova sede seria construída em um terreno no bairro do Bongi.

História

Durante décadas, o ‘Prédio da Celpe’ foi uma referência para o recifense que se locomovia pelos bairros da Soledade e Boa Vista. Ele foi concluído em 1972 e projetado por Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves, dois expoentes da arquitetura moderna pernambucana.

O prédio, inclusive, é apontado como uma obra de referência no uso do concreto como forma de expressão dos edifícios, com seus quebra sóis verticais e horizontais.

O projeto paisagístico é assinado por Roberto Burle Max, integrando o jardim à entrada da edificação, com os espelhos de água até a escada de concreto protegido por uma coberta em balanço.