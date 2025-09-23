Jovem morta em motel em Paulista era manicure e morava em Olinda

Júlia Ramilly Duarte, de 20 anos, foi estrangulada em um motel em Paulista

Júlia trabalhava como manicure e morava em Olinda. Ela foi encontrada morta em um motel (Foto: Reprodução/Instagram)

A jovem Júlia Ramilly Duarte, de 20 anos, encontrada morta na manhã desta terça-feira (23) em um quarto de motel às margens da PE-022, em Paulista, era uma pessoa reservada nas redes sociais e as usava para compartilhar o trabalho de manicure.

Moradora do bairro de Rio Doce, em Olinda, Júlia se apresentava no Instagram como “especialista em unhas” e compartilhava fotos do resultado dos atendimentos, que rendiam elogios de clientes.

No perfil pessoal, mais reservado, Júlia havia feito apenas três publicações, sendo um carrossel de selfies postado em abril de 2024, imagens em frente ao espelho e uma foto curtindo uma festa.

A notícia da morte causou comoção entre conhecidos. Nos comentários das postagens, multiplicam-se mensagens de despedida e lamento. “Meu deus amiga, quem vai me ligar agora dizendo que me ama que tá com saudades”, escreveu uma amiga.

O caso

Júlia foi encontrada sem vida dentro do quarto de um motel. Segundo a perícia, ela morreu por estrangulamento. O principal suspeito é o companheiro dela, Djalma Diego Oliveira Deodato, de 25 anos, que deixou o local sozinho após pagar pela pernoite.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao IML, no Recife. O crime é investigado pela Polícia Civil, que busca localizar o suspeito.

