Nova alça de circulação do Cais José Estelita começa a funcionar nesta quarta (24)

Via permitirá o início da construção de nova etapa do parque urbano, que deve ser entregue em 2026

Novo sistema viário do Cais José Estelita (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

A nova alça de circulação do sistema viário do Cais José Estelita, na área central do Recife, passa a funcionar na quarta-feira (24). Com isso, os condutores que vierem da Zona Sul, no sentido Centro, seguirão pela via, que segue pela lateral do Viaduto Capitão Temudo, para acessar a Avenida Engenheiro José Estelita.

A via, construída ao lado da praça Abelardo Rijo, tem uma das entradas na frente do Cabanga Iate Clube. Por esse novo trajeto que será aberto, o motorista poderá seguir para o Centro, por meio do novo sistema viário do Cais José Estelita, ou acessar um novo retorno para a Zona Sul.

A alça ainda vai permitir a ampliação das obras do Parque das Águas (Parque da Resistência Leonardo Cisneiros), que deve ser entregue em meados de 2026. O espaço de lazer ficará no local onde funcionam as duas antigas pistas do Cais José Estelita. Agentes e orientadores de trânsito estarão no local durante os primeiros dias da mudança.

As obras desta segunda etapa começaram em março e chegaram a causar retenções nos horários de pico no sentido Centro-Zona Sul.

Novo sistema viário

Motoristas já lidam com as mudanças no sistema viário do Cais José Estelita desde julho, quando os dois sentidos da pista da Avenida Engenheiro José Estelita foram fechados para a construção do novo parque urbano do Recife, que terá dez hectares de área pública. O projeto que engloba estas intervenções tem um custo de R$ 50 milhões.

O fluxo de veículos foi dirigido para as seis faixas - três em cada sentido - construídas na área adjacente ao empreendimento imobiliário localizado no Cais.

São duas avenidas paralelas, uma mais próxima à Bacia do Pina, no sentido Zona Sul-Centro; e outra no sentido Centro-Zona Sul - adjacente à área onde funcionará o futuro Parque da Memória Ferroviária e chamada de Avenida Senador Francisco Pessoa de Queiroz.