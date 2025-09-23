Governo abre licitação de mais de R$ 29 mi para requalificação do CISAM/UPE

Estão previstos a ampliação de leitos de UTI neonatal, a criação de uma unidade de terapia intensiva materna e a reestruturação do centro cirúrgico, com acréscimo de 30% nas cirurgias ginecológicas, entre outras melhorias

CISAM passará por um processo de requalificação (DIVULGAÇÃO/CISAM-UPE)

Por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE), da Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), o governo de Pernambuco lançou o processo licitatório para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia destinados à requalificação do Centro Integrado Universitário de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM/UPE).

Segundo o executivo estadual, serão investidos mais de R$ 29 milhões em obras que incluem a ampliação de leitos de UTI neonatal, aumento da capacidade das unidades de cuidados intermediários convencionais e canguru, fortalecimento do banco de leite humano, assistência farmacêutica, além da criação de uma unidade de terapia intensiva materna.

Também está prevista, conforme o governo de Pernambuco, a reestruturação do centro cirúrgico, com acréscimo de 30% na oferta de cirurgias ginecológicas, atendendo a uma demanda reprimida na rede estadual de saúde.

Referência em saúde materno-infantil, saúde das mulheres, aborto legal e formação acadêmica e científica da UPE, o CISAM terá ainda melhorias nos ambientes de ensino, com a implantação de um laboratório de simulação realística e um núcleo de saúde digital, garantindo maior qualificação e práticas humanizadas.

"Esse é um projeto de extrema importância para o serviço de saúde pública de Pernambuco. O novo bloco anexo do CISAM vai ampliar o número de leitos, dos atuais 108 para 134, reforçando o compromisso da governadora Raquel Lyra com o direito à saúde", destacou Rodrigo Ribeiro, titular da Sepe.

"A Secti tem a responsabilidade de coordenar a Universidade de Pernambuco e, por isso, também conduz essa importante obra no CISAM. Esse investimento vai muito além de requalificar estruturas físicas: ele garante condições mais modernas para o ensino, a pesquisa e a inovação, ao mesmo tempo, em que amplia a assistência em saúde”, explicou Mauricélia Montenegro, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco.

“Estamos falando de um hospital que é referência nacional na saúde da mulher e da criança, que desempenha um papel fundamental no cuidado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

