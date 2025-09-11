Governo autoriza contratação de 24 profissionais para reforçar hospitais da UPE

O reforço será direcionado ao Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e ao Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares (Procape),

Governadora Raquel Lyra (Yacy Ribeiro/Secom)

A governadora Raquel Lyra autorizou, nesta quinta-feira (11), a contratação de 24 profissionais de saúde para atuar no Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco (UPE).

O reforço será direcionado ao Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e ao Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares (Procape), unidades de referência no atendimento à população.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado, as admissões ocorrerão por meio de seleção pública simplificada, organizada pela UPE em parceria com a Secretaria de Administração (SAD).

Ao todo, serão contratados seis terapeutas ocupacionais, seis médicos diaristas e 12 médicos plantonistas. Os vínculos terão duração de até 24 meses, com possibilidade de renovação por igual período, respeitando o limite de seis anos, conforme previsto na Lei Estadual nº 14.547/2011.

A governadora destacou que o investimento faz parte do conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da universidade e da rede hospitalar.

“O fortalecimento da UPE é uma prioridade do nosso governo, que tem realizado reformas nos prédios da universidade, lançamos no primeiro semestre um concurso para professores efetivos, além de outros investimentos que dão melhores condições de trabalho aos servidores e de aprendizagem aos estudantes. Agora estamos reforçando o quadro do complexo hospitalar. Vamos aumentar a capacidade de atendimento à população, diminuindo a espera e proporcionando mais dignidade ao nosso povo”, afirmou Raquel Lyra.