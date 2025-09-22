Praça Dezessete é requalificada e passa a ser administrada pelo TJPE

Espaço, que recebeu nova iluminação e novos bancos, será de responsabilidade do TJPE por cinco anos

Praça Dezessete homenageia a Revolução Pernambucana de 1817 (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Praça Dezessete, no bairro de Santo Antônio, foi entregue requalificada nesta segunda-feira (22) pela Prefeitura e passará a ser administrada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) pelos próximos cinco anos.

O termo de cooperação prevê que o TJPE assuma a manutenção e conservação da praça, podendo instalar equipamentos de apoio, desde que autorizados pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e sem comprometer a estética ou o uso público do espaço.

“É fundamental que preservemos este espaço, mantendo-o em sua beleza original, após ter sido alvo de vandalismo. A praça, que foi revitalizada há aproximadamente um ano, encontrava-se anteriormente fechada. Sua recuperação incluiu a criação de um jardim e a instalação de bancos de alta qualidade, em consonância com os padrões estabelecidos pela prefeitura”, destacou o presidente do TJPE, o desembargador Ricardo Paes Barreto.

Antes da revitalização, a praça apresentava problemas de iluminação, acúmulo de lixo e chegou a ser usada como dormitório por pessoas em situação de rua.

A requalificação contemplou as duas áreas da praça, cada uma marcada por esculturas históricas que inspiraram o paisagismo criado por Roberto Burle Marx em 1934.

Na parte voltada para a Igreja do Espírito Santo está o Monumento à Liberdade, fonte de 1846 doada pela Companhia Beberibe, em homenagem aos povos indígenas. Já o Monumento ao Aviador, doado pela comunidade portuguesa, relembra o pouso histórico dos aviadores Sacadura Cabral e Gago Coutinho, em 1922, após a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

“Aqui, no coração da nossa cidade, entre instituições públicas, entre elas o Fórum da Justiça e a poucos metros da Prefeitura do Recife, temos um equipamento que foi restaurado como fruto de uma medida mitigadora de uma empresa que construiu na cidade e precisava compensar seus impactos”, registrou o prefeito do Recife, João Campos.

Sobre a praça

A Praça Dezessete homenageia a Revolução Pernambucana de 1817 e guarda vínculos profundos com a Justiça estadual. O espaço fica ao lado do Fórum Thomaz de Aquino, sede da Corregedoria-Geral do TJPE, em área que já abrigou o Colégio dos Jesuítas e o Grande Hotel do Recife. Foi nesse endereço que, em 1822, funcionou o Tribunal da Relação de Pernambuco, origem do atual TJPE.

A praça também se conecta a episódios marcantes da história da cidade. Situada à beira do Cais de Santa Rita, foi ponto de chegada de passageiros vindos do Porto do Recife, entre eles o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, em 1859.

A recepção oficial ao casal deu origem ao trajeto batizado de Rua do Imperador. Décadas depois, em 1933, a demolição do Colégio dos Jesuítas transformou o espaço, que passou a ser chamado de Praça Dezessete.