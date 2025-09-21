Jovem morre em acidente entre carro e ônibus na PE-60, em Ipojuca

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro ficou preso às ferragens

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um homem, de 24 anos, morreu, neste domingo (21), em um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus, na Rodovia PE-60, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram um carro cinza completamente destruído preso embaixo de um ônibus.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que o motorista do carro ficou preso às ferragens, o óbito foi constatado previamente pelo Samu. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com a corporação, foram empregadas duas viaturas no atendimento. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e a Polícia Científica também atuaram na operação.

A operação, que durou pouco mais de três horas, teve apoio também da Polícia Militar, a Gerência Geral de Polícia Científica e o Samu.