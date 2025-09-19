Operador de máquinas morre em fábrica de aço no Recife
Publicado: 19/09/2025 às 15:39
Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
Um operador de máquinas morreu em um acidente ocorrido nesta sexta (i19), em uma fábrica de aço da Gerdau, no Curado, na Zona Oeste do Recife.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como “morte a esclarecer”.
A vítima, segundo a polícia, tinha 50 anos. Esse operário foi identificado como Marcio Roberto Farias Pugliesi.
“Ele foi encontrado sem vida, preso a uma das máquinas”, informou a polícia, por meio de nota.
As circunstâncias do acidente de trabalho que matou o funcionário da empresa não foram oficialmente esclarecidas.
O Diário procurou o Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco e aguarda informações.
O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central da capital.
Por meio de nota, a empresa disse que lamentou o falecimento do colaborador da unidade Açonorte.
"Marcio foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Marcio atuava na empresa desde 2019. Neste momento de dor, a empresa expressa sua solidariedade e presta toda a assistência necessária à família, amigos e colegas do colaborador. As causas do acidente estão sendo apuradas", informou.