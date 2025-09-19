Operador de máquinas morre em fábrica de aço no Recife

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como "morte a esclarecer". A vítima, segundo a polícia, tinha 50 anos. Esse operário foi identificado como Márcio Roberto.

Um operador de máquinas morreu em um acidente ocorrido nesta sexta (i19), em uma fábrica de aço da Gerdau, no Curado, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como “morte a esclarecer”.

A vítima, segundo a polícia, tinha 50 anos. Esse operário foi identificado como Marcio Roberto Farias Pugliesi.

“Ele foi encontrado sem vida, preso a uma das máquinas”, informou a polícia, por meio de nota.

As circunstâncias do acidente de trabalho que matou o funcionário da empresa não foram oficialmente esclarecidas.

O Diário procurou o Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco e aguarda informações.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central da capital.

Por meio de nota, a empresa disse que lamentou o falecimento do colaborador da unidade Açonorte.

"Marcio foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Marcio atuava na empresa desde 2019. Neste momento de dor, a empresa expressa sua solidariedade e presta toda a assistência necessária à família, amigos e colegas do colaborador. As causas do acidente estão sendo apuradas", informou.