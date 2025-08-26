Processo Seletivo: Prefeitura de Gravatá abre inscrições para 154 vagas nesta terça (26)
Os 154 profissionais contratados pelo Processo Seletivo atuarão no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude de Gravatá
Publicado: 26/08/2025 às 07:35
As inscrições do processo seletivo começam nesta terça e vão até o dia 5 de setembro (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE GRAVATÁ)
A Prefeitura de Gravatá abriu, nesta segunda-feira (25), edital para Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação de 154 profissionais. As inscrições foram abertas nesta terça-feira e vão até o dia 5 de setembro.
As vagas estão distribuídas em 17 funções para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude.
Os interessados podem conferir os detalhes da seleção por meio do Edital publicado no Diário Oficial da AMUPE desta segunda (25), no Portal da Transparência do Município de Gravatá e no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/compartilhe/AF8E3D89 .
As inscrições podem ser realizadas desta terça (26) até o dia 05 de setembro, através do site:
https://www.e-inscricao.com/selecoesgravatape/selecaosmasj/ .