Processo Seletivo: Prefeitura de Gravatá abre inscrições para 154 vagas nesta terça (26)

Os 154 profissionais contratados pelo Processo Seletivo atuarão no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude de Gravatá

As inscrições do processo seletivo começam nesta terça e vão até o dia 5 de setembro (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE GRAVATÁ)

A Prefeitura de Gravatá abriu, nesta segunda-feira (25), edital para Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação de 154 profissionais. As inscrições foram abertas nesta terça-feira e vão até o dia 5 de setembro.

As vagas estão distribuídas em 17 funções para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude.

Os interessados podem conferir os detalhes da seleção por meio do Edital publicado no Diário Oficial da AMUPE desta segunda (25), no Portal da Transparência do Município de Gravatá e no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/compartilhe/AF8E3D89 .

As inscrições podem ser realizadas desta terça (26) até o dia 05 de setembro, através do site:

https://www.e-inscricao.com/selecoesgravatape/selecaosmasj/ .

